​Cai valor das contas elétricas em NJ

A Public Service Electric & Gas (PSE&G), que possui 2 milhões de consumidores, terá quedas de até 2.6%, ou seja, US$ 3 mensais

Mais uma vez esse ano, os consumidores em New Jersey observarão uma pequena queda no valor das contas de eletricidade, com início em junho. Na sexta-feira (10), o estado anunciou que as contas mensais de a maioria dos residentes cairão entre US$ 3 e US$ 7,67, segundo o Conselho de Utilidades Públicas.

A queda do preço está relacionada ao valor mais baixo do gás natural, o advento de instalações mais modernas e a expansão das redes de transmissão. Todos esses fatores ajudaram na queda do preço e na redução do congestionamento, o que pode provocar aumentos.

A queda no preço marca a 8ª vez em vários anos que o valor das contas caiu ou se manteve estável, uma tendência vista com bons olhos pela administração de Chris Christie, que fez disso uma de suas prioridades. Com a queda do preço, as companhias elétricas puderam gastar bilhões de dólares em investimentos na modernização da infraestrutura, troca de postes, fios e equipamentos e a entrega mais eficiente de eletricidade.

A notícia da queda no valor das contas foi bem recebida pelos residentes, pois New Jersey é o 10º estado entre os que apresentam o custo mais alto com eletricidade. “Pode ser até um pouco mais barato que as pessoas esperam”, disse Paul Patterson, analista que acompanha o leilão anual de energia. “Isso faz parte de uma tendência na qual você observa menos congestionamento e preços mais baixos que se traduzem em economia para os consumidores”.

Os clientes da Rockland Electric, a menor companhia de New Jersey, pouparão até 6.3%, ou seja, US$ 7,67. Já a Public Service Electric & Gas (PSE&G), que possui 2 milhões de consumidores, terá quedas de até 2.6%, ou seja, US$ 3 mensais. A Jersey Central Power & Lights cairá 4.2% ao mês e a Atlantic City Electric em 3.3%, ou seja, US$ 4,14.