​ICE tira indocumentada com tumor cerebral do hospital e envia para a cadeia

Sara Beltran Hernandez estava internada em um hospital no Texas e foi transferida para o The Prairieland Detention Center

Os parentes de Sara Beltran Hernandez que vivem em Nova York estão temerosos que ela morra devido a um tumor no cérebro, depois que agentes do Departamento de Imigração (ICE) a tiraram do leito de um hospital no Texas e a prenderam, na noite de quarta-feira (22). Na quinta-feira (23), representantes do ICE disseram que Sara, de 26 anos e mãe de 2 filhos, estava estável e foi voluntariamente liberada por seu médico para ser transferida ao The Prairieland Detention Center, enquanto espera a consulta com um oncologista.

Hernandez teria fugido de El Salvador devido à violência doméstica, antes de ser detida quando entrava clandestinamente nos EUA, próximo à cidade de Hidalgo (TX), em novembro de 2015. Em abril desse ano, um juiz de imigração determinou que ela fosse deportada.

Os parentes de Sara, residentes em Queens (NY), estão montando uma petição para que ela consiga asilo. A irmã dela viajou ao Texas e teve permissão para visita-la por 80 minutos, na quinta-feira (23), informou Melissa Zuniga, representante da família.

“A Sara está pior do que pensávamos”, relatou Melissa, que acompanhou a irmã até o centro de detenção no Texas. “A morte pode ser iminente”. Ela acrescentou que Hernandez está “bastante fraca” e mal pode caminhar.

“Eu me sinto tonta, com dores. Olhos pesados. Náusea. Se eu caminhar rápido, me sinto tonta. Barulho realmente me incomoda. Eu não comi nada desde ontem, pois não tenho apetite. Algumas vezes, eu esqueço as coisas. A língua nem sempre responde”, disse Hernandez a um advogado que a visitou no centro de detenção, na quinta-feira (23).

Sara relatou que um médico informou-lhe que ela sofria de um tumor cerebral.

“Nós estamos em território desconhecido. Nós precisamos de ajuda bastante especial. Nós precisamos de compaixão, mas eu não estou vendo nenhuma”, disse Zuniga. “O caso não parece promissor”.

“Até esse momento, parece ser uma atitude excessivamente perigosa e desumana por parte do ICE. É esse tipo de cumprimento nocivo e insistente da lei que compromete os valores americanos e qualquer bom senso de decência”, disse Rosemary Boeglin, porta-voz do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, na quinta-feira (23).

Rosemary acrescentou que o escritório do prefeito ofereceu ajuda ao escritório de advogados que representa Hernandez.

Na terça-feira (21), o secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly, redigiu um plano que visa expandir amplamente os parâmetros de quem pode ser detido para deportação. A administração Obama focalizou basicamente na deportação de imigrantes indocumentados condenados por crimes graves. A nova ordem visa praticamente todos os indocumentados.

Na quinta-feira (23), os representantes do ICE confirmaram que Hernandez não possui antecedente criminal.