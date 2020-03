0FAA suspende temporariamente todos os voos para NY e PA

A decisão também incluiu o Aeroporto Internacional da Filadélfia

Na tarde de sábado (21), a Administração Federal de Aviação (FAA) suspendeu temporariamente todos os voos para os aeroportos nas regiões metropolitanas de New York City e Filadélfia (PA) devido a “problemas envolvendo funcionários” no centro de controle de tráfego aéreo de Nova York. No mesmo dia, um indivíduo em treinamento testou positivo para o coronavírus (Covid-19).

“Hoje, uma pessoa em treinamento no Centro de Controle de Tráfego aéreo de Nova York em Ronkonkoma (NY), da Administração Federal de Aviação (FAA) testou positivo para o COVID-19. O indivíduo em treinamento não frequentou as instalações desde 17 de março. Nós contatamos as autoridades locais de saúde e estamos desenvolvendo um plano para desinfetar/limpar rapidamente as áreas afetadas”, informou o FAA através de um comunicado.

Devido ao problema, foram suspensas as decolagens nos seguintes aeroportos: KJFK, KEWR, KLGA, KTEB, KHPN, KPHL, KMMU, KCDW, KMDT, KABE, KISP, KFRG e vários outros pequenos. A decisão também incluiu o Aeroporto Internacional da Filadélfia.

Aproximadamente, 30 minutos mais tarde, a FAA emitiu um segundo comunicado informando que a maioria das suspensões havia sido cancelada, exceto alguns voos com destino ao Aeroporto JFK. Pouco tempo depois, o diretor do Port Authority do John F. Kennedy Airport, Frank Russo, disse que grande parte das suspensões foram suspensas devido a “um problema no sistema de aviação”, mas não citou detalhes.

“Há notícias errôneas circulando de que a FAA suspendeu os voos para NY e NJ devido ao #coronavírus. Os voos foram temporariamente suspensos devido a um problema no sistema de aviação. Isso já foi resolvido e tudo voltou ao “normal” no #JFK e Newark”, postou Russo no Twitter.