13 russos são acusados de interferir nas eleições presidenciais dos EUA

As acusações incluem o apoio à campanha de Donald Trump e ataques a oponente Hillary Clinton

Na sexta-feira (16), o conselheiro especial Robert Mueller anunciou que 13 russos foram indiciados por um júri federal que os acusou de interferirem nas eleições presidenciais 2016 dos EUA. As acusações incluem o apoio à campanha de Donald Trump e ataques a Hillary Clinton e são as primeiras ligadas diretamente ao papel da Rússia na disputa pela Casa Branca.

“Alguns dos réus, agindo como americanos e não revelando a associação deles com a Rússia, contataram indivíduos ligados à campanha de Trump e outros ativistas políticos com o objetivo de coordenar atividades políticas”, detalham as acusações. Alguns dos acusados também “postaram informações que denigrem” candidatos que concorriam às primárias do Partido Republicano (GOP), incluindo Ted Cruz e Marco Rubio, e na época da eleição geral, os esforços da Rússia incluíram “apoiar a campanha presidencial do então candidato Donald J. Trump e denegrir a oponente Hillary Clinton”.

Numa coletiva de imprensa, o promotor público geral interino Rod Rosenstein disse que os réus supostamente “conduziram o que eles consideraram “informação de guerra’ contra os Estados Unidos com o objetivo claro de semear a desconfiança com relação aos candidatos e o sistema político em geral”.

Alguns dos acusados viajaram aos EUA para coletar informação e contatar um significativo “número de americanos com o propósito de interferir no sistema político dos EUA, incluindo a eleição presidencial de 2016”, alega o escritório de Muller na acusação.

A ação judicial acusa todos os réus e 3 entidades russas de conspiração para fraudar os EUA, 3 réus por conspirar para cometer fraude bancária e no envio de dinheiro e 5 de roubo de identidade com agravantes.

“Desde aproximadamente 2014 até o presente, os réus conscientemente e intencionalmente conspiraram entre si (e com pessoas conhecidas e desconhecidas pelo grande júri) para fraudar os Estados Unidos ao desabilitar, obstruir e prejudicar as atividades legais do governo através da fraude e mentira com o propósito de interferir no processo político e eleitoral dos EUA, incluindo a eleição presidencial de 2016”, disse Rosenstein. “Não há alegação nessa ação quer nenhum americano foi participante consciente nesta atividade ilegal. Não há alegação nas acusações que tal conduta alterou o resultado da eleição de 2016”.

Trump anteriormente criticou repetidamente a investigação envolvendo a Rússia e a considerou “boato” e “caça as bruxas”.

Rosenstein disse que a acusação “é um lembrete de que as pessoas nem sempre são o que parecem ser na internet”. Ele explicou que os réus teriam comprado espaço em servidores nos EUA para a instalação de uma rede virtual privada que visou a criação de centenas de contas em redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, parecendo que essas contas era controladas por pessoas nos EUA. Algumas dessas contas tinham postados anúncios falsos que criticavam Clinton.

“Você sabe, um grande número de negros nos apoia dizendo que #HillaryNãoÉAMinhaPresidente”, dizia uma postagem em abril de 2016.

“A Hillary é o satanás e os crimes e mentiras dela tem provado o quanto má ela é”, dizia outra postagem de outubro de 2016.