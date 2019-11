15 fuzileiros navais são presos e acusados de tráfico humano

Os militares foram detidos na frente de centena de colegas enfileirados no pátio do 1º Batalhão do 5º Regimento, em San Diego (CA)

Um vídeo divulgado recentemente mostra o momento da prisão de 15 fuzileiros navais na base militar Camp Pendleton Marines, suspeitos de terem ajudado imigrantes atravessarem clandestinamente a fronteira entre o México e os EUA. Em 25 de julho, 800 fuzileiros formaram filas no pátio do Camp San Mateo Marine Corps na hora das prisões, publicou o jornalSan Diego Union Tribune. Na frente dos marinheiros, o sargento do batalhão ordenou que 15 deles dessem passo à frente para “serem reconhecidos”.

O Sargento Matthew A. Dorsey tinha nas mãos uma pasta vermelha geralmente utilizada para ler as recomendações de serviços e homenagens para o 1º Batalhão do 5º Regimento. Os fuzileiros destacados para “reconhecimento” devem ter ficado chocados ao ouvir Dorsey dizer “NCIS prenda esses fuzileiros”.

Cerca de 40 agentes do NCIS e outros militares realizaram a prisão dos marinheiros na vista das centenas de outros fuzileiros enfileirados. Os agentes algemaram e vasculharam os bolsos dos 15 marinheiros, antes de passarem com eles na frente de seus colegas enfileirados.

O total de 13 fuzileiros foram acusados de tráfico humano e conspiração, enquanto outros 8 foram levados para interrogatório como suspeitos de envolvimento com drogas, mas não foram oficialmente acusados. As prisões ocorreram depois da prisão de outros 2 fuzileiros, em 3 de julho, que foram flagrados por agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) supostamente ajudando imigrantes clandestinos. Essas detenções levaram às ações contra os outros fuzileiros em 25 de julho.

Na ocasião, as prisões em público dos fuzileiros adquiriram dimensão nacional, mas agora os advogados de defesa dos réus alegam que o espetáculo também comprometeu a possibilidade de escolha de jurados que irão acompanhar os casos. A Advogada Bethany Payton O’Brien considerou as prisões uma “influência ilegal de comando” e uma forma de punição ilegal antes da conclusão de um julgamento. O cliente dela, um fuzileiro, relatou ter ouvido o Sargento Dorsey ou o Tenente Eric M. Olson dizer aos marinheiros enfileirados que as prisões “são o que acontece quando você burla a lei”.

“As ações governamentais no pátio desse batalhão e os comentários feitos após as prisões são totalmente inaceitáveis e inapropriados”, disse O’Brien.

Jeremiah Sullivan, outro advogado que também representa um fuzileiro, considerou as prisões “um circo”.

“A mensagem que eles estão enviando é influência ilegal de comando”, disse Sullivan. “Isso foi completamente desnecessário, equivalente a um show”.

Um porta-voz da 1ª Divisão Naval, o 1º Tenente Cameron Edinburgh, disse ao jornal Union Tribune que a filmagem das prisões não foi uma decisão da divisão de comando, mas escolha do das autoridades navais de relações públicas.

“Isso teve um impacto chocante e inesperado. O comandante quis enviar uma mensagem ao deixar claro que esse tipo de comportamento não é tolerado”, disse Edinburgh.

O’Brien rebateu que tais prisões por si próprias são uma forma de punição dos fuzileiros.