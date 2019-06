168 imigrantes presos na fronteira dos EUA são enviados a NJ e NY

Os estrangeiros fizeram parte do grupo de 235 pessoas enviadas ao ERO em Nova York

Em maio, a Penitenciária do Condado de Essex e Centro de Detenções de Elizabeth abrigaram 168 imigrantes que cruzaram clandestinamente a fronteira dos EUA com o México, informou Emílio Dabul, porta-voz do Departamento de Imigração (ICE) em Newark, na sexta-feira (31). Os imigrantes fizeram parte do grupo de 235 pessoas enviadas ao Departamento de Operações de Remoções e Cumprimento das Leis (ERO) em Nova York. Elas foram transferidas para Nova York e New Jersey enquanto aguardavam a resolução de seus casos de imigração e ficaram detidas nos condados de Hudson e Bergen (NJ) e Orange (NY).

O ERO em Newark enviou os imigrantes detidos para a Penitenciária do Condado de Essex e o Centro de Detenções de Elizabeth, este administrado pela companhia privada Core Civic. Dabul detalhou que 78 imigrantes foram detidos em Elizabeth e 90 na Penitenciária do Condado de Essex, em Newark, durante o mês de maio. Não foi informado se todos os 168 ainda estão detidos.

O ICE não informou quando os imigrantes que cruzaram clandestinamente a fronteira foram transferidos para o ERO em Newark ou quantos foram transferidos para lá nos últimos meses.

“O ERO em Newark vem recebendo casos ocorridos na fronteira sudoeste regularmente há vários anos”, disse o órgão através de um comunicado. “O ICE administra leitos em nível nacional, portanto, transferências da fronteira para o interior do país não são um conceito novo”.

Entretanto, o número de imigrantes detidos na fronteira e transferidos para New Jersey em maio surpreendeu alguns ativistas que defendem os direitos dos estrangeiros. Rosa Santana, coordenadora do programa First Friends of New Jersey & New York, uma organização que envia voluntários para visitar estrangeiros detidos pelo ICE. Ela relatou que no passado a ONG já viu alguns imigrantes que cruzaram a fronteira detidos em New Jersey, citando que em 2018 alguns cubanos que cruzaram a fronteira foram enviados para a Penitenciária do Condado de Essex. Mas, ter 78 em Elizabeth e 90 em Essex parece um número alto.

“Isso é preocupante”, disse ela. “Especialmente, devido as condições que nós sabemos como são no Essex. Nós estamos trabalhando com eles, têm havido melhoras, mas também muitas preocupações”.