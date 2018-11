171 crianças separadas das famílias ainda estão em custódia do ICE

Os números foram citados no documento apresentado ao tribunal pela American Civil Liberties Union (ACLU)

Ainda há 171 crianças imigrantes separadas de suas famílias sob a custódia das autoridades americanas, ou seja, 4 meses depois que um juiz ordenou que o Governo dos EUA reunisse os parentes indocumentados que foram separados na fronteira. A informação foi divulgada num documento apresentado ao tribunal, na quinta-feira (8).

Entre as crianças que permanecem em custódia, há 7 que estão na fila para reunirem-se com os pais em seus países de origem e 6 que as autoridades estão trabalhando para entrega-las aos pais delas nos EUA. Entretanto, 146 dessas crianças separadas de suas famílias e que permanecem em custódia, mais de 85%, não serão reunidas com seus pais por diversas razões: Os pais não querem a reunificação ou as autoridades consideram os adultos preparados para cuidar dos menores ou representam perigo, citaram as autoridades.

Esses números foram citados no documento apresentado ao tribunal pela ONG American Civil Liberties Union (ACLU) no caso judicial envolvendo a separação das famílias. Em junho, o Juiz Distrital Dana Sabraw determinou que o Governo reunisse a maioria das famílias que foram separadas, vítimas da política de “tolerância Zero”, sendo que algumas dessas separações ocorreram antes da vigência de tal diretriz.

O processo de reunificação das famílias separadas tem durado meses e enfrenta uma série de obstáculos, enquanto o comitê da ACLU luta para descobrir o paradeiro de parentes que foram deportados sem os filhos. Em outubro, Sabraw disse esperar que o processo de reunificação familiar terminasse na sexta-feira (9), entretanto, o documento apresentado ao tribunal revelou que as reunificações não estão completas.

Os pais deportados de 99 crianças em custódia do Governo dos EUA disseram não querer que seus filhos retornem aos seus países de origem. Além disso, ainda há 11 crianças detidas que a ACLU não sabe se seus pais querem ou não a reunificação, disseram as autoridades. Entre 48 crianças que permanecem detidas, 17 delas têm os pais vivendo nos EUA, mas os adultos optaram não se reunirem com os filhos, assim como 30 delas cujos pais foram considerados “despreparados” para a reunificação. O Governo informou que uma criança não pode ser reunida a um dos pais que está nos EUA porque ele(a) se encontra preso numa penitenciária.

As autoridades frisaram que os números estão mudando constantemente e que os advogados ainda estão debatendo quais serão os próximos passos que serão tomados no caso. Na sexta-feira (9), ocorreu outra audiência.