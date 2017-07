178 imigrantes são abandonados em um trailer no México

Os indocumentados foram abandonados na estrada depois que o motorista que dirigia o caminhão se envolveu em um acidente

Sem documentos, eles viajam no topo de vagões de trens de frete conhecidos como a rota para a imigração ao norte do continente, chamado de “La Bestia” (A Besta). Inúmeros imigrantes morreram ou feriram-se com gravidade na tentativa de terminar a jornada.

Em dezembro, as autoridades mexicanas resgataram 110 imigrantes naturais da América Central e Sul que estavam trancados no interior de um trailer no estado de Veracruz. Eles estavam a caminho dos EUA, mas o motorista abandonou o veículo quando se acidentou. Os agentes de polícia enviados ao local do acidente ouviram gritos vindos do interior da carroceria. Alguns imigrantes se feriram e apresentavam sinais de asfixia, informou o Instituto Nacional da Imigração do México.

O incidente ocorreu uma semana depois que 10 imigrantes indocumentados morreram por excesso de calor no interior da carroceria de um caminhão frigorífico sem ar-condicionado no Texas. O veículo foi encontrado no estacionamento de uma filial do Walmart em San Antônio (TX), depois que um funcionário da loja acionou a polícia. Na quarta-feira (26), nove das testemunhas em potencial, incluindo uma mulher, compareceram algemadas na Corte Federal em San Antônio (TX). A Juíza Elizabeth Chestney informou-lhes que eles não enfrentavam acusações criminais, mas que permaneceriam sob a custódia federal, teriam a representação de um advogado e seriam solicitadas a conceder um testemunho filmado sobre o caso em agosto.

No início da semana, outros 4 imigrantes compareceram ao tribunal como testemunhas em potencial. A Corte recomendou Michael McCrum, antigo promotor público, para representar os imigrantes. Ele disse que planeja se encontrar brevemente com os imigrantes para determinar se eles atuariam como testemunhas no caso federal. O advogado acrescentou q eu as autoridades federais deveriam conceder-lhes vistos, ao invés de simplesmente colher os testemunhos e deportá-los. Caso colaborem nas investigações, os imigrantes poderão aplicar para o visto “U”, que beneficia as vítimas e testemunhas de crimes violentos que colaboram com as investigações criminais.

“Eles deveriam ser tratados como seres humanos”, disse McCrum. “Geralmente, nós avaliamos a situação deles como sumples peças num jogo de monopólio. Estas são pessoas com problemas reais, com necessidades e que foram vitimadas”.

Os imigrantes, trajando uniformes azuis de detentos, escutaram a traduções simultâneas durante a audiência na Corte e concordaram com as cabeças, enquanto respondiam as perguntas da juíza.

James Matthew Bradley Jr., motorista do caminhão acusado no caso, abriu mão da audiência que determina a fiança, portanto, não compareceu à Corte na quinta-feira (27), como estava agendado anteriormente. O réu é acusado de traficar imigrantes para ganho financeiro resultando em morte e está detido sem direito à fiança. Caso seja condenado, ele poderá ser sentenciado a pena de morte.