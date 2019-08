18 condados assinam acordo com o ICE no Texas

Com o acréscimo desses 18 acordos, o ICE agora tem 60 acordos ativos do programa 287(g), ou seja, quase o dobro dos acordos ativos em 2016

O Departamento de Imigração e Alfândega (ICE) anunciou formalmente a assinatura de 18 novos contratos do programa 287(g) em todo o estado do Texas. O pronunciamento ocorreu na quarta-feira (7) durante um evento em Grapevine (TX) que contou com a presença do diretor em exercício do ICE, Tom Homan, e os xerifes de cada um dos 18 condados. O programa 287 (g) permite que os departamentos de polícias municipais ou estaduais estabeleçam parceria com o ICE no cumprimento das leis migratórias.

Com o acréscimo desses 18 acordos, o ICE agora tem 60 acordos ativos de 287(g), o que é quase o dobro do número de programas ativos em 2016. Isso também marca a maior expansão do programa nos últimos anos; apenas 6 novos acordos foram adicionados entre 2012 e 2016. O ICE planeja continuar com essa taxa mais alta de expansão no próximo ano, conforme os recursos permitirem.

“Tenho orgulho de estar ao lado desses xerifes que estão tomando medidas decisivas para se unirem ao ICE em um esforço importante para melhorar a segurança de suas comunidades”, disse Homan. “Em parceria com o programa 287(g) do ICE, cada um desses municípios poderá identificar estrangeiros criminosos em suas prisões e entregá-los ao ICE, assim que o processo criminal estiver concluído. São parcerias de senso comum como essas que ajudam as autoridades a atingirem nossas metas mútuas e eu estou entusiasmado com o crescente interesse de profissionais da lei que buscam aderir a este programa e assim manter a segurança pública”.

Os seguintes municípios estiveram presentes para anunciar suas novas parcerias com o 287(g): Condado de Aransas, Condado de Calhoun, Condado de Chambers, Condado de DeWitt, Condado de Galveston, Condado de Goliad, Condado de Jackson, Condado de Lavaca, Condado de Lubbock, Condado de Matagorda, Condado de Montgomery, Condado de Refugio, Condado de Smith, Condado de Tarrant, Condado de Victoria, Condado de Walker, Condado de Waller e Condado de Wharton.

“O programa 287(g) term a ver com a identificação de criminalidade, não nacionalidade”, disse o Xerife A.J. Louderback, do Condado de Jackson (TX). “O elo comum na aplicação da lei é uma parceria que visa a segurança pública e aqueles que estão aqui hoje escolheram o melhor caminho possível para proteger suas comunidades”.

Todos os atuais contratos do 287(g) determinam que um estrangeiro deve primeiro ser preso pela polícia local em outras acusações criminais e levado para a penitenciária antes que qualquer triagem seja realizada. O objetivo deste programa é aumentar a segurança pública identificando e deportando estrangeiros criminosos. As cópias de todos os acordos 287 (g) ativos podem ser encontradas on-line.