19 brasileiros sumidos nas Bahamas continuam desaparecidos há 3 meses

A segunda-feira (6) foi de tristeza para as famílias dos 19 brasileiros que tentavam entrar clandestinamente nos EUA através das Bahamas e até o momento o paradeiro deles é desconhecido. Eles teriam desaparecido em 6 de novembro, quando deixaram a ilha caribenha rumo ao sul da Flórida. Alegando que a investigação está em andamento, as autoridades brasileiras não divulgaram os nomes dos desaparecidos, mas, conforme o jornal “Diário do Rio Doce”, no interior de Minas Gerais, no grupo estavam Márcio Pinheiro de Souza e Renato Soares de Araújo, naturais de Sardoá (MG), Arlindo de Jesus Santos, natural de Rondon do Pará (PA); além de Bruno Oliveira Souza, Reginaldo Ferreira Martins e um indivíduo identificado como “Diego”. Os nomes dos outros 13 desaparecidos ainda são desconhecidos.

O sumiço dos brasileiros preocupou várias famílias na cidade de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, pois a maioria deles é natural do interior de Minas Gerais e Pará, no norte do país. Os brasileiros teriam entrado em uma embarcação com dezenas de estrangeiros de outras nacionalidades rumo à Flórida.

. Entenda o caso:

Conforme os parentes de um dos 19 desaparecidos, o barco com os brasileiros a bordo saiu de Nassau com destino à cidade de Miami (FL) em 6 de novembro, entretanto, até o momento ninguém sabe do paradeiro deles. Entre os brasileiros desaparecidos, os familiares identificaram Márcio Pinheiro de Souza, natural do município de Sardoá (MG), Renato Soares de Araújo, natural de Virginópolis (MG), Arlindo de Jesus Santos, natural de Rondon do Pará (PA), Bruno Oliveira Souza, Reginaldo Ferreira Martins, Diego e mais outros 13 indivíduos ainda não identificados. Especula-se que a maioria dos desaparecidos seja procedente de Minas Gerais, Pará e Rondônia.

Os familiares disseram que a Guarda Costeira, não precisaram de que país, realizaram buscas na área, conhecida pela beleza e alto-mar agitado e infestado de tubarões, entretanto, sem encontrar vestígios da embarcação ou dos desaparecidos. Especula-se que eles podem ter sido detidos durante a viagem e estejam presos em uma penitenciária local, como em Fox Hill, nas Bahamas.

Uma mulher identificada como Jennifer, amiga de Márcio Pinheiro de Souza, relatou ao Diário do Rio Doce que ele contatou a família em 5 de novembro, sábado, informando que realizará a perigosa travessia no domingo (6). “Depois disso, ele sumiu e ninguém mais dá notícia do seu paradeiro”, detalhou Jennifer.

Ela acrescentou que já contatou a Patrulha da Fronteira dos EUA (BP), o Departamento de Imigração (ICE) e o Consulado do Brasil, mas não recebeu informação alguma e isso aumenta a angústia dos familiares. “Não falam se ele foi morto ou preso e isso faz aumentar a nossa agonia”, concluiu.