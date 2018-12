19 homens são acusados de prostituir menores em NY

Os indivíduos são acusados de tráfico sexual de menores, incluindo algumas jovens de somente 13 anos, detalharam as autoridades

Na quinta-feira (13), promotores públicos federais em Manhattan (NY) informaram que 19 indivíduos são acusados de prostituir jovens menores de idade e assediar mulheres jovens no sistema estadual de benefícios sociais. Os homens são acusados de tráfico sexual de menores, incluindo algumas jovens de somente 13 anos, detalharam as autoridades.

Os réus teriam recrutado pelo menos 15 jovens em uma casa para jovens problemáticos e em risco, no Condado de Westchester (NY), disseram os promotores. Eles são acusados em 8 casos diferentes e, num deles, Ruben Morciglio e Carlton Varnier atuavam no tráfico sexual desde 2011 a outubro desse ano. Eles são acusados de usar a “força, ameaças, fraude e coação” para obrigar as vítimas a realizarem “atos sexuais comerciais”, conforme a ação judicial federal.

Oito homens foram presos levados ao tribunal federal em Manhattan, na quarta-feira (12), enquanto 10 outros permaneceram na penitenciária. Um dos acusados continua foragido, informaram as autoridades.