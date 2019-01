1º bebê a nascer em Miami em 2019 é filha de brasileiro

Gabriel Parreiras e Gabriela Herrera, pais de Aryah Parreiras, trabalham na Royal Caribbean Lines, onde se conheceram

O primeiro bebê a nascer em Miami (FL), no Condado de Dade, foi 5 minutos depois da mudança de calendário no Jackson Memorial Hospital. Aryah Parreiras pesou 8.6 libras (3.7 quilos) e media 20.8 polegadas (52.8 cm). Ela veio ao mundo às 12:05 am na terça-feira (1), segundo o porta-voz do hospital. As informações são do jornal Miami Herald.

“Nós estamos muito felizes. Não podia ter sido melhor. As pessoas aqui são tão amáveis e aconteceu na hora certa”, disse o pai orgulhoso, o paulista Gabriel Parreiras, de 41 anos. Já a mãe, Gabriela Herrera, de 25 anos, comentou que sentia-se bem, na tarde do mesmo dia em que deu à luz.

Gabriel detalhou que contava os minutos enquanto encorajava Gabriela a empurrar o bebê.

O casal informou que ambos trabalham para a companhia de cruzeiros Royal Caribbean Lines. Ela é natural do México e Gabriel de São Paulo. Eles residem em Miami. “Nós realmente amamos a cidade”, comentou Parreiras.

Um pouco depois ainda na madrugada, Jessica Miguel deu à luz ao filho, Jacob Miguel, à 1:13 am, no Baptist Hospital, em Kendall (MA). Ele pesava 8.4 libras e media 21 polegadas. O bebê é o primeiro filho de Jessica, de 30 anos, e Guillermo Miguel, de 32 anos.

Enquanto isso, em Fort Lauderdale (FL), a moradora Jennifer Zuluaga dava à luz no Broward Health Medical Center ao primeiro bebê do condado em 2019. Matthew Torres nasceu à 1:56 am, pesando 8.2 libras e medindo 20 polegadas. Ele foi o primeiro filho de Zuluaga, de 30 anos. Ela e o marido, Yamil Torres, são proprietários de uma companhia no Condado de Broward, especializada na venda de portas der garagem à prova de furacões.