2 brasileiros estão entre os 5 motociclistas presos por “caos” na Rota 93

Na noite de sábado (24), um patrulheiro atirou num motociclista morador na cidade de Randolph (MA) e 5 pessoas foram presas, depois que dezenas de pessoas pilotando motocicletas, bicicletas e jipes de montanhismo provocaram caos nas pistas da Rota 93, informou a Polícia Estadual. A saída 18 na Interstate-93 no sentido sul, próxima à Albany Street, na região metropolitana de Boston (MA), foi fechada por várias horas depois do tiroteio. As informações são do canal de TV local CBS WBZ-4 Boston.

As prisões e os tiros ocorreram enquanto as autoridades responderam a várias ligações de emergência (911) de motoristas e testemunhas denunciando um grupo grande de pilotos mascarados fazendo manobras arriscadas pelas ruas da cidade.

“Aproximadamente, 25 a 35 pessoas pilotavam motocicletas, bicicletas e jipes de montanhismo (ATV) de forma perigosa em Boston”, detalhou David Procópio, porta-voz da Polícia Estadual de Massachusetts. “A polícia recebeu muitas ligações 911 denunciando as práticas perigosas desse grupo que estava colocando a população em perigo”.

A maioria dos pilotos “usavam máscaras, as faces cobertas, quase todos os pilotos”, relatou Sean, uma testemunha que gravou um vídeo do grupo grande de pilotos no trânsito.

“Eles nos assustaram”, disse outra testemunha que viu os pilotos fazerem acrobacias e empinarem os veículos nas pistas.

Aproximadamente, às 5 horas da tarde, os patrulheiros viram o grupo trafegar de forma perigosa na Interstate-93 no sentido sul e encontraram os motociclistas na rampa da saída 18 (Mass Avenue) e, então, tentaram efetuar as prisões, relatou Procópio. “Durante esse encontro, um patrulheiro disparou a arma dele, atingindo um dos motociclistas, um indivíduo morador em Randolph (MA)”, disse ele.

O indivíduo ferido foi levado ao Boston Medical Center para tratamento e, aparentemente, não corre risco de morte. Outro motociclista reclamou de dores e foi encaminhado a um hospital local para avaliação médica. Um patrulheiro sofreu um ferimento no joelho durante o incidente e foi transportado ao Massachusetts General Hospital para tratamento, acrescentou Procópio.

Ainda segundo fontes, um patrulheiro atirou no pé de um dos motoqueiros, o qual não corre risco de morte.

No local do incidente, na noite de sábado, os investigadores pareciam focalizar num jipe de cor clara, aproximadamente, às 7 horas da noite, um caminhão transportando diversas motocicletas foi visto deixando o local do incidente. A Polícia Estadual confiscou cerca de 20 motocicletas e ATVs. Vários motociclistas fugiram do local do tiroteio, relatou Procópio.

O jornalista Eduardo de Oliveira publicou na página dele no Facebook que havia dois brasileiros entre os 5 que a polícia conseguiu prender. Os motoqueiros estavam mascarados e serão indiciados por “perturbação da ordem pública”. Outras acusações devem surgir ao longo do processo. Eles estão agendados para comparecer à Corte Municipal de Boston na semana que vem. Os dois suspeitos que estão hospitalizados também serão acusados.

O incidente permanece sob investigação pela “State Police Collision Analysis & Reconstruction Section”, “Crime Scene Services Section” e a Promotoria Pública Distrital do Condado de Suffolk. A polícia de Boston está auxiliando nas investigações.

Qualquer informação que ajude na resolução do incidente pode ser enviada à Unidade de Detetives da Polícia Estadual no Condado de Suffolk através do tel.: (617) 727-8817.