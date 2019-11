2 brasileiros são detidos durante fuga na fronteira dos EUA e México

Os suspeitos foram identificados como 6 mexicanos, 2 brasileiros e 1 cidadão dos EUA

Na noite de sábado (16), 9 imigrantes foram detidos por patrulheiros durante uma perseguição ocorrida no Condado de Presídio, Texas. As autoridades informaram que a busca começou depois que o motorista de uma caminhonete não obedeceu ao comando de parar feito por um agente da Patrulha da Fronteira (CBP). As informações são dos canais de TV locais Big 2, Fox 24 e KOSA.

O motorista da caminhonete estaria ziguezagueando no tráfego ao longo da rodovia Highway 67. Posteriormente, os patrulheiros dispararam contra o veículo, forçando o motorista a parar, conforme comunicado.

No local, os agentes prenderam o motorista e 2 imigrantes indocumentados, enquanto 4 indivíduos pularam da caminhonete e fugiram. Posteriormente, eles foram localizados e detidos na região norte de Presídio, informaram as autoridades locais, na noite de domingo (17).

Os suspeitos foram identificados como 6 mexicanos, 2 brasileiros e 1 cidadãos dos EUA, que foi acusado de tentar entrar clandestinamente com os 9 estrangeiros no país.

. Mais brasileiros:

Em meados de setembro, agentes da Patrulha de Fronteira (CBP) na região de Rangeley, Maine, prenderam 2 brasileiros. Uma investigação posterior levou a um hotel local, em Farmington, onde mais 2 brasileiros foram presos. As informações são das autoridades locais.

Os agentes federais foram a Farmington após terem recebido uma denúncia de atividades suspeitas perto do Wal-Mart local. Enquanto investigavam, os agentes da CBP identificaram dois brasileiros indocumentados. Após uma breve interrogação, ambos foram presos e levados a um hotel local para recuperar seus bens pessoais. No local, as autoridades encontraram mais 2 brasileiros que também eram indocumentados.

“Contamos com o público e nossas autoridades parceiras para servirem como multiplicadores de força para nós”, disse Jason Owens, patrulheiro do CBP no Maine. “Com nossos recursos limitados, seria quase impossível alcançarmos nossos objetivos sem a assistência deles”.

Os 4 brasileiros detidos foram transportados para a estação da CBP em Rangeley para processamento. Durante as autuações, foi descoberto que os 4 indivíduos entraram legalmente nos Estados Unidos com vistos de turista B1/B2 entre 2007 e 2018. Além disso, todos os quatro admitiram trabalhar sem permissão nos Estados Unidos. Os brasileiros foram postos em processo de deportação e transferidos para a custódia do Escritório de Operações de Remoção (ERO), subordinado ao Departamento de Alfândega & Deportação (ICE). Enquanto a maioria das pessoas presas pela CBP no Maine é autuada, acusações adicionais frequentemente são apresentadas.

Legenda:

Foto: O motorista da caminhonete (detalhe) estaria ziguezagueando no tráfego ao longo da rodovia Highway 67, no Condado de Presício, Texas