2 irmãos acusados de tráfico sexual podem pegar prisão perpétua

Os mexicanos José Osvaldo Melendez Rojas e Rosalio Melendez Rojas foram extraditados aos EUA para julgamento

Na quinta-feira (18), 2 irmãos foram extraditados para os EUA para enfrentar acusações por participarem de uma rede transnacional de tráfico sexual. As prisões ocorreram após uma investigação realizada pela Agência de Imigração e Alfândega (ICE), Investigações de Segurança Nacional (HSI) de New York, com a assistência do escritório da HSI na Cidade do México e da Polícia Federal do México.

José Osvaldo Melendez Rojas, de 44 anos, e Rosalio Melendez Rojas, de 37 anos, foram presos em fevereiro de 2018 no México para, eventualmente, enfrentar várias acusações nos EUA, incluindo conspiração de tráfico sexual, tráfico sexual de menores, prostituição interestadual, contrabando de estrangeiros e crimes relacionados. Os irmãos são acusados com três comparsas, os quais foram presos nos EUA em julho de 2017.

“Esses irmãos viajaram milhares de quilômetros para enfrentar acusações por seu papel na ‘empresa familiar’ de explorar e traficar mulheres jovens apenas com fins lucrativos, usando intimidação e abuso para forçar suas vítimas a participarem de atos sexuais contra a vontade”, disse Angel. M. Melendez, agente especial responsável pela HSI em New York. “O número de vezes que as mulheres foram vitimadas para sustentar esse império criminoso é repreensível. A segurança e o bem-estar da vítima vêm em primeiro lugar e continuaremos a trabalhar com nossos parceiros de segurança pública para garantir que essas organizações criminosas deixem de obter lucro ilícito”.

“Com esta extradição bem-sucedida, este escritório e nossos parceiros policiais demonstraram mais uma vez nossa determinação em processar a rede de tráfico sexual de Melendez Rojas e aqueles que se beneficiariam da servidão sexual forçada de mulheres e meninas vulneráveis”, declarou o procurador dos Estados Unidos. Distrito Leste de Nova York, Richard Donoghue.

Como estabelecido nos documentos judiciais e numa 2ª acusação, entre 2006 e julho de 2017, José Osvaldo e o irmão Rosalio, também conhecido como “Leonel” e “El Guacho”, com outros parentes, ilegalmente contrabandearam mulheres jovens e meninas do México para os EUA, onde elas foram forçadas a trabalhar como prostitutas na cidade de New York e em outros lugares nos EUA. As vítimas da organização de tráfico sexual são identificadas como “Jane Does”#1 a #6. Os réus também são acusados de conspirar para lavagem de dinheiro em conexão com dinheiro ilícito gerado pelo tráfico sexual e prostituição.

As acusações são alegações e os réus são considerados inocentes até que se prove a culpa. Caso sejam condenados por tráfico sexual, eles enfrentam a pena máxima de prisão perpétua. O caso envolvendo o governo está sendo tratado pela Unidade de Direitos Civis do EDNY.