20 mil trutas serão soltas em lagos e rios

Os peixes são criados em cativeiro e fazem parte da estação de pesca no estado

A temporada de pesca durante o outono começa oficialmente na terça-feira (10), quando 20 mil trutas, todas com 2 anos de idade, entre 14 e 22 polegadas e pesando entre 1.5 (680 gramas) e 8 libras (3.62 quilos) serão liberadas e rios e lagos de New Jersey ao longo de 2 semanas.

“O outono é a estação perfeita para buscar solidão, juntar-se a um amigo ou reunir a família para pescar truta, enquanto aproveita a beleza da paisagem em New Jersey”, disse Larry Herrighty, diretor do Departamento Estadual de Peixes & Vida Selvagem (DEP). “Há outras poucas formas de aproveitar a mudança de estações”.

Na quarta-feira (18), os condados de Bergen, Essex e Hudson serão distribuídas Mill Pond (180 peixes) e Verona Park Pond (200 peixes). Já na terça-feira (10), nos condados de Monmouth e Ocean, as trutas serão liberadas no Manasquan River (460 peixes), Metedeconk River, North Branch (150 peixes), Metedeconk River, South Branch (260 peixes) e Tom’s River (350 peixes).

Depois que as trutas forem liberadas nos rios e lagos, haverá um dia de pesca grátis, sábado (21), durante qualquer pessoa, mesmo de fora do estado, poderão pescar peixes de água doce sem a necessidade de licença. As outras regulamentações referentes a tamanho e limite diário de pesca permanecem em vigor.

O Pequest Trout Hatchery, na Rota 46, produz anualmente até 700 mil trutas para estocar os rios e lagos públicos em New Jersey, segundo o DEP. As instalações são cercadas por 5 mil acres de área verde usada para escaladas, caça e observação de pássaros. O local está aberto ao público o ano todo e oferece programas de ensino sobre a vida selvagem. Mais informações podem ser obtidas através da hotline: (609) 633-6765.