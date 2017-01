2016: Acidentes no tráfego mataram 607 pessoas em NJ

As estradas do Estado Jardim estão mais seguras que há 20 anos, quando 809 pessoas morreram no trânsito em 1996

Mais de 600 pessoas morreram em acidentes nas vias públicas de New Jersey ano passado, ou seja, 8% a mais que em 2015 e mais fatalidades desde 2011, segundo estatísticas da Polícia Estadual. Depois do índice mais baixo dos últimos 20 anos em 2013, quando 542 pessoas morreram em colisões, as mortes vem aumento ao longo dos anos.

Durante 2015, 562 pessoas morreram em acidentes de trânsito, 6 mais que no ano anterior. Entretanto, em 2016, 607 pessoas, 45 a mais, morreram em 2016.

O sargento da Polícia Estadual, Jeff Flynn, disse que os detetives analisarão os dados para determinarem o que pode ser aprendido e utilizado na manutenção da segurança nas estradas Caso os anos anteriores possam ser usados como guia, a falha no uso do cinto de segurança, excesso de velocidade e distrações como o uso do telefone celular contribuíram para as fatalidades.

“Os passageiros que não usam o cinto e a velocidade alta estão diretamente relacionados às fatalidades. Quanto mais rápido você for, a sua possibilidade de fatalidade infelizmente aumenta. Os cintos de segurança salvam vidas; não há debate”, disse Flynn. “Esses tipos de coisa são frustrantes. Nós trabalhamos arduamente para divulgar a mensagem. Nós sabemos que coisas assim podem ser prevenidas”.

Entre as 607 pessoas que morreram em 2016, mais da metade, 333, dirigiam os veículos; 167 eram pedestres; 89 passageiros e 18 ciclistas, segundo informações da polícia. Embora motoristas de todas as idades morreram ano passado, os mais jovens e mais idosos estão entre a minoria. Somente 6 motoristas abaixo de 18 anos e 24 acima de 80 anos morreram atrás do volante.

Mais pessoas morreram em Burlington que em qualquer outro condado, com 50 mortes, seguidos por Middlesex e Monmouth, sendo que ambos tiveram 49 fatalidades. Quatro dos acidentes fatais em Burlington ocorreram na State Highway 70 e 3 na Interstate 95/NJ Turnpike.

“Nós temos que observar os dados e determinar se eles indicam uma estrada ou cruzamento que necessite de atenção”, disse Flynn. A análise poderá fazer com que a Polícia Estadual recomende melhor sinalização ou mudança no limite de velocidade. Especialistas em trânsito concordam que a fatiga e distração dos motoristas também são responsáveis pelo crescente número de acidentes e fatalidades. Outras razões incluem drogas, quando os motoristas consomem remédios controlados que alteram a percepção atrás do volante.

