4 indocumentados morrem em acidente de carro no Arizona

O motorista, o passageiro no assento dianteiro e 4 indocumentados morreram

Na quinta-feira (20), as autoridades informaram que 8 pessoas, incluindo 4 imigrantes indocumentados, morreram num acidente de carro numa rodovia do Arizona. A colisão frontal ocorreu na quarta-feira (19) numa área rural a mais de 120 milhas (193 km_ da fronteira com o México.

O Departamento de Segurança Pública (DPS) do Arizona não detalhou que o jipe envolvido no acidente estava sendo utilizado para o tráfico de pessoas ou se tinha ligação com alguma instalação governamental que detém imigrantes na cidade vizinha de Florence. Entretanto, o Departamento de Imigração (ICE) informou que os imigrantes mortos não eram detentos.

As autoridades informaram que o motorista do jipe e o passageiro no assento dianteiro eram cidadãos americanos, mas que os outros 7 passageiros no veículo eram imigrantes indocumentados. O motorista, o passageiro no assento dianteiro e 4 indocumentados morreram. Os outros 3 imigrantes foram levados a hospitais locais. O motorista e o passageiro no assento dianteiro do outro veículo também morreram.

Os investigadores não sabem a causa do acidente, ocorrido na rodovia State Route 79.

No Arizona tem ocorrido uma série de acidentes fatais envolvendo imigrantes que estavam sendo traficados, incluindo um próximo à fronteira há quase uma década no qual 10 pessoas morreram depois que um jipe capotou numa autoestrada. Alguns desses acidentes aconteceram em rotas remotas usadas pelos “coiotes” (traficantes de pessoas) depois que o governo aumentou a vigilância e o uso da tecnologia na região.

Algumas vezes, os coiotes perdem o controle dos veículos quando fogem das viaturas dos patrulheiros. No Texas, 5 pessoas morreram em junho quando um jipe transportando 12 imigrantes capotou quando fugia de agentes da Patrulha da Fronteira (USBP).