40% dos vencedores do Nobel Prize nos EUA são imigrantes

Os imigrantes conquistaram 19 dos 66, ou seja, 29% dos Nobel Prizes vencidos por estadunidenses em Economia, revelou a pesquisa da NFAP

Desde 2000, os imigrantes conquistaram quase 40% dos Nobel Prizes ganhados por estadunidenses em Química, Medicina e Física. Em 2019, dois imigrantes foram agraciados com Nobel Prizes, sendo um em Química e outro em Física. Os números revelam que os imigrantes também fazem contribuições, não necessariamente econômicas, aos EUA, segundo a pesquisa realizada pela National Foundation for American Policy (NFAP).

Stanley Whittingham, um imigrante nascido no Reino Unido e professor na Binghamton University em Nova York, venceu o Nobel Prize 2019 em Química, compartilhando-o com John Goodenough pelo trabalho fundacional nas baterias de Lítio, as quais revolucionaram nossas vidas e são utilizadas em tudo, desde telefones celulares, laptops e veículos elétricos. Goodenough nasceu na Alemanha, mas não é imigrante, uma vez que o pai dele, um teólogo famoso, nasceu nos EUA.

James Peebles, nascido no Canadá e professor na Princeton University, recebeu o Nobel Prize 2019 em Física pela pesquisa dele que criou a base de nossas ideias contemporâneas sobre o universo. A Academia Sueca Real de Ciências informou que Peebles foi capaz de interpretar traços (de radiação ancestral) desde o início do universo e descobrir processos físicos novos.

Dois dos 3 ganhadores do Nobel Prize em Economia, anunciados na segunda-feira (14), são imigrantes e professores no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Abhijit Banerjee, nascido na Índia, e Esther Duflo, natural da França. Ambos vieram aos EUA como alunos internacionais. Banerjee, Duflo e o colega estadunidense Michael Kremer conquistaram o prêmio pela abordagem experimental para aliviar a pobreza global. Os imigrantes conquistaram 19 dos 66, ou seja, 29% dos Nobel Prizes vencidos por estadunidenses em Economia, revelou a pesquisa da NFAP.

Entre 1901 e 2019, os imigrantes conquistaram 35%, ou seja, 105 dos 302 Nobel Prizes vencidos por estadunidenses em Química, Medicina e Física. Esses números podem estar subestimados, uma vez que não levam em consideração os vencedores do Nobel Prize antes de imigrarem aos EUA, como Albert Einstein, Enrico Fermi e Niels Bohr. Donna Strickland, que compartilhou o Nobel Prize 2018 em Física com o imigrante Gérard Mourou, não foi considerada recipiente dos EUA, embora fosse uma estudante internacional na University of Rochester quando conduzia a pesquisa inovadora.

Como resultado das restrições na imigração nos EUA, outros países atraem mais estudantes internacionais, além de cientistas e engenheiros estrangeiros, ainda segundo a pesquisa da NFAP. Os imigrantes continuarão conquistando Nobel Prizes no ramo científico, embora não os conquistem para os EUA.