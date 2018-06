49 menores brasileiros foram separados dos pais na fronteira

Com idade entre 16 e 17 anos, eles foram enviados a centros de detenção nos estados da Califórnia, Illinois e Arizona

Segundo o Consulado Geral do Brasil em Houston, Texas, há pelo menos 49 crianças brasileiras que foram separadas dos pais quando cruzavam clandestinamente a fronteira entre os EUA e o México. Os menores, com idade entre 16 e 17 anos, foram enviados a centros de detenção nos estados da Califórnia, Illinois e Arizona. Um dos abrigos, que fica em Chicago (Ill.), concentra 21 crianças brasileiras. Em outro, são oito. Mas, na maioria deles, há apenas uma ou duas crianças. O número atual é bem mais alto que o divulgado anteriormente pelas autoridades consulares em Houston (TX), no início da semana.

O cônsul geral adjunto no Texas, Felipe Costi Santarosa, relatou que, antes da política de “tolerância zero” iniciada há 6 semanas pela administração Trump, a quantidade de casos parecidos era de no máximo 3 por ano. Entretanto, atualmente a média é de pelo menos 4 por mês. Separados dos pais ou guardiões, muitos dos menores choram em decorrência da distância da família.

. Avó é separada de neto com autismo:

Há 10 meses, Maria Vandelice de Bastos, natural de Goiás, e o neto dela de 16 anos chegaram ao Posto de Entrada em Santa Teresa, no Novo México. Os dois brasileiros disseram aos patrulheiros que buscavam asilo. Embora Maria tenha passado pelo processo padrão que é aplicado em tais pedidos, conhecido como entrevista de “credibilidade de medo”, ela e o neto foram logo separados e ela não tem visto o neto desde então, segundo o advogado dela.

Enquanto a avó está detida num centro de detenções federais em El Paso (TX), Matheus da Silva Bastos, que sofre de epilepsia severa e tem autismo, está a mais de 2 mil milhas de distância num abrigo em Connecticut. Apesar das alegações da administração Trump de que esteja separando somente as famílias que buscam asilo e são detidas nas áreas entre os postos de entrada e que a prática é recente, o caso de Bastos parece provar o oposto. Além disso, os profissionais que cuidam de Matheus em 2 estados diferentes têm pressionado as autoridades federais a reunir o adolescente com a avó dele. “Matheus foi cuidado e criado pela avó dele no Brasil e agora vivencia muitas dificuldades nessa nova atmosfera”, cita uma carta redigida pelo Departamento de Crianças & Famílias em Connecticut. “Ter a avó dele presente seria benéfico”.

Conforme estatísticas federais, os brasileiros que aplicam para asilo geralmente possuem índice baixo de sucesso. Em 2016, 366 brasileiros aplicaram para asilo, sendo que somente 7 foram aprovados e 36 negados. Muitos outros foram negados, abandonados ou cancelados. Perguntado sobre o Matheus sobre o que aconteceria se a avó dele for deportada, Eduardo disse que o Governo dos EUA teria a custódia dele até que completasse 21 anos.

“Depois disso, quem sabe?” Indagou o advogado.

. Brasileira reencontra filho:

Na terça-feira (5), mãe e filho separados durante mais de 8 meses por agentes do Departamento de Imigração (ICE) na fronteira entre os EUA e México se reencontraram no aeroporto de El Paso (TX). Em agosto de 2017, Jocelyn (sobrenome omitido), de 31 anos, e o filho de 14 anos, James, cruzaram clandestinamente a fronteira em El Paso na busca por asilo, disse ela ao canal de TV local ABC News.

. Trump cede às críticas:

Na quarta-feira (20), o Presidente Donald Trump voltou atrás e parou de defender a separação de famílias detidas na fronteira dos EUA com o México. Ele adiantou que “assinará algo” que suspenda a política cruel da administração atual. O comentário foi feito durante uma reunião com legisladores do Partido Republicano (GOP) na Casa Branca, onde disse que tomará ações “antecipadas” enquanto o ultraje nacional continua a crescer. Poucas horas depois, ele assinou o decreto de lei.

Apesar de possui o poder pleno para fazê-lo, Trump e a administração atual haviam previamente se recusado a suspender a prática de separar as crianças de seus pais. “Eu estarei assinando algo brevemente que fará isso”, disse ele, na manhã de quarta-feira (20). “Eu farei algo que de alguma forma será antecipado e no final será equiparada pela legislatura. Eu tenho certeza”.