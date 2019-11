5 brasileiros vencem as eleições em Massachusetts

As eleições no estado ocorreram na terça-feira (5) e contaram com a presença de imigrantes brasileiros entre os candidatos

As eleições para prefeitos, vereadores e outros cargos eletivos em Massachusetts aconteceram na terça-feira (5) e alguns brasileiros estavam na disputa. Ao final do pleito, a comunidade festejou com eles, uma vez que se elegeram e representarão os brasileiros na região da Nova Inglaterra. Em Brockton (MA), a advogada de imigração, Rita Mendes, foi eleita vereadora, conquistando 5.570 votos. Ela é natural de Conselheiro Pena (MG) e teve a 3ª votação mais alta da cidade. Ela ocupará a vaga de vereadora geral, ou seja, representará a cidade inteira. As informações são do jornal Brazilian Times.

Em Everett (MA), outra imigrante mineira também se elegeu a vereadora. Stephanie Martins foi eleita para assumir o cargo na 2ª maior cidade de Massachusetts, onde há uma grande concentração de brasileiros. Ela, que havia sido derrotada na eleição anterior, venceu o popular Jason Marcus, com 2.263 votos.

Já em Framingham (MA), também para o cargo de vereadora, Margareth Shepard se reelegeu para o Distrito 7. Ela conquistou 331 votos. Sua reeleição se deve ao bom trabalho desempenhado durante o mandato e pelo bom relacionamento com as autoridades norte-americanas. Ela também se destacou por apoiar os imigrantes e ser uma das forças atrás do projeto “Welcoming Framingham” (Framingham Receptiva, em tradução livre) que protege os imigrantes do preconceito, abrindo as portas da cidade para esta comunidade.

Já para o cargo no Comitê Escolar, o jornalista alagoano Marcony Almeida foi reeleito e com uma votação surpreendente. Ele obteve 60% dos votos dos eleitores em Everett (MA). Marcony sempre esteve envolvido na política norte-americana, tendo passagens pelos escritórios de relações públicas dos governadores Deval Patrick (D) e Charlie Baker (R). Atualmente, ele trabalha como relações públicas no escritório da Procuradora-Geral de Massachusetts Maura Healey.

Também ocupando uma vaga no Comitê Escolar, mas desta vez em Framingham (MA), Priscila Sousa se elegeu com 618 votos e assumirá uma cadeira no Distrito 5, na cidade que concentra o maior número de brasileiros em Massachusetts. Ela já havia disputado na eleição anterior, concorrendo à prefeita da cidade, mas foi derrotada.

Na cidade de Somerville (MA), o Prefeito Joe Curtatone se reelegeu para o seu 9º mandato. Ele, democrata e defensor dos imigrantes, independente do status, conquistou 60% dos votos, contra 40% de Marianne Walles.