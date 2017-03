5 de Maio é cancelado por medo de batidas do ICE

O receio de batidas do ICE fez com que os organizadores cancelassem o evento



Os organizadores do festival anual de 5 de maio na Filadélfia (PA) foi cancelado esse ano devido ao medo da ocorrência de batidas migratórias durante as celebrações, segundo o canal de TV NBC-10. O “El Carnaval de Puebla” geralmente atrai cerca de 15 mil participantes, segundo os organizadores, mas recentemente as notícias do aumento das prisão de imigrantes indocumentados levou os organizadores a cancelá-lo devido às “condições severas que afetam a comunidade imigrante”, disseram os organizadores ao canal.

Notícias de batidas migratórias e rumores das ações de agentes espalharam-se entre as comunidades imigrantes em todos os Estados Unidos nos últimos meses. O Departamento de Imigração (ICE) anunciou essa semana que prendeu 248 pessoas na Pensilvânia, Delaware e West Virgínia, nas duas últimas semanas.

As batidas focalizaram “criminosos estrangeiros, imigrantes fugitivos, pessoas deportadas que voltaram ao país e violadores das leis migratórias”, segundo um comunicado divulgado pelo órgão. Em janeiro, o Presidente Donald Trump assinou um decreto de lei que considera crime ter o status migratório irregular nos EUA, portanto, “criminalizando” todos os imigrantes indocumentados.

As prisões fizeram parte de “operações diárias de rotina”, diz o comunicado, acrescentando que o ICE não realiza batidas que “focalizam estrangeiros indiscriminadamente”.

Trump pediu às autoridades migratórias para deportar os imigrantes indocumentados com antecedentes criminais, entretanto, críticos alegam que as prisões recentes prenderam pessoas sem histórico criminal.