5 dos 400 presos pelo ICE eram brasileiros

Desde 1 de outubro de 2009, o ERO prendeu e deportou mais de 1.700 estrangeiros que eram procurados em seus países de origem

Em junho, o Setor de Remoção e Cumprimento das leis (ERO) do Departamento de Imigração (ICE) prendeu 400 fugitivos estrangeiros no ano fiscal de 2017. Desde 1 de outubro de 2009, o ERO deteve e deportou mais de 1.700 estrangeiros que eram procurados em seus países de origem por crimes como homicídio, estupro e sequestro.

“O ICE trabalha arduamente todos os dias para proteger a população americana”, disse Matthew Albense, diretor executivo do ERO. “A nossa missão de remover fugitivos criminosos e perigosos dos Estados Unidos nunca cessará”.

O 400º fugitivo estrangeiro preso de 2017 foi o dominicano Rafael Alfredo Burgos, de 43 anos, procurado pelas autoridades espanholas por homicídio. Ele é suspeito de ter participado do assassinato da ex-namorada em 1997, cujo corpo foi encontrado numa rodovia em Barcelona.

Rafael entrou nos EUA com o passaporte espanhol em 1997 e permaneceu no país desde então. Em 2000, as autoridades espanholas emitiram uma ordem de prisão em nome de Burgos e, em 2015, a International Criminal Police Organuization (INTERPOL) emitiu o aviso vermelho para a prisão do fugitivo em nome da Espanha. Em 2 de fevereiro de 2017, a INTERPOL em Washington e o ERO descobriram que Rafael estaria morando na região metropolitana de Nova York. Em 8 de junho, a ERO de Nova York prendeu Rafael sem maiores incidentes no local de trabalho, terminando a busca de mais de 10 anos através de uma ordem de deportação. O ERO deportou o fugitivo na terça-feira (11) e o entregou às autoridades espanholas.

A maioria das 400 prisões ocorreu em Nova York, New Jersey, Califórnia, Flórida, Arizona e Texas. Grande parte dos indivíduos era procurada por crimes violentos ou condenada por delitos graves, incluindo homicídios (121), abuso sexual (35), agressão (18), sequestro (13) e roubo (39). Mais de 40 indivíduos eram procurados por envolvimento com gangues de rua.

O National Criminal Analysis and Targeting Center (NCATC) provê informações e analises de diversas fontes ao ICE. Já o ERO oferece apoio tático, incluindo a identificação dos indivíduos, prisões e planejamento de deportações nas remoções de estrangeiros procurados no exterior.