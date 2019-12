5 pessoas são hospitalizadas após ingerirem alface contaminada

O total de 7 pessoas nos condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cumberland e Ocean foram infectadas com a bactéria, potencialmente fatal

Pelo menos cinco pessoas foram hospitalizadas em New Jersey depois de consumirem alface romana contaminada com bactéria E. Coli, elevando a epidemia nacional que já provocou mais de 100 casos, informou o Departamento de Saúde, na quinta-feira (5).

O total de 7 pessoas nos condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cumberland e Ocean foram infectadas com a bactéria, potencialmente fatal, que resultaram no descarte de 34 toneladas de saladas empacotadas em 22 estados, em novembro. Até o momento, 102 pessoas em 23 estados foram infectadas e 58 delas foram hospitalizadas, incluindo 10 delas que sofreram insuficiência renal, segundo o Centro de Controle & Prevenção de Doenças (CDC). Não foram registradas mortes.

Na quinta-feira (5), o Departamento de Saúde de New Jersey confirmou que está atuando com o CDC e informou que todos os 7 pacientes já foram liberados do hospital. Nenhum caso foi registrado em Nova York.

A epidemia nacional foi rastreada e levou à plantação de alface romana em Salinas (CA). O CDC alertou a todos os varegistas a não venderem qualquer alface romana oriunda da região.

Entre os casos confirmados, 31 ocorreram em Wisconsin, 12 em Ohio, 8 em Pensilvânia, 7 em New Jersey, 6 em Colorado, 1 em Califórnia, 1 em Maryland, 1 no Texas, 1 na Virgínia, 3 em Arizona, 3 em Idaho, 3 em Minnesota, 2 em Washington, 2 em New México, 1 na Flórida, 1 em Illinois, 1 em Iwoa, 1 em Michigan, 1 em Montana, 1 em Nebraska, 1 na Carolina do Norte, 1 em Oregon e 1 em South Dakota.

Em novembro, uma companhia de alimentos em New Jersey foi forçada a descartar mais de 34 toneladas de saladas empacotadas depois que 7 pessoas foram hospitalizadas com E. Coli. Os sintomas incluem náusea, vômito, cólicas e febre.

Missa Bay LLC de Swedesboro emitiu o recolhimento de 34 toneladas de saladas empacotadas vendidas ao Walmart, Target e Aldi, temendo que a alface romana possa estar contaminada com a bactéria depois de uma investigação do CDC.