“50 Reais”: Naiara Azevedo traz traição que virou sucesso nacional a Newark

No sábado (28), a autora do hit “50 Reais” e a dupla Clayton & Romário subirão ao palco do Robert Treat Hotel, em Newark

Como a cantora inglesa Adele, a brasileira Naiara Azevedo transformou uma decepção amorosa na canção que impulsionou sua carreira artística. A letra de “50 Reais” teve como inspiração a história de um ex-namorado que deixou a página no Facebook dele aberta. Desconfiada, Naiara leu a conversa que o rapaz estava tendo com outra mulher, assim como outra mensagem gravada no telefone celular dele. A decepção custou o namoro, mas tornou-se sucesso no DVD de Naiara gravado em abril do ano passado com as cantoras Maiara e Maraísa.

“As minhas decepções me inspiram muito mais do que minhas alegrias”, disse Azevedo ao website Ego.

No sábado (28), os fãs poderão ouvir ao vivo “50 Reais” entre outros sucessos como “Nó na garganta”, “Ex do seu atual”, “Ele não merece a gente”, “O nome dela é rapariga”, “Ela só quer viajar”, “Entre ela e eu” e “tantos planos”, de Naiara Azevedo. Na mesma noite, também subirão ao palco do Robert Treat Hotel, no centro de Newark, os irmãos Clayton & Romário. Durante o espetáculo, os fãs poderão ouvir sucessos como “Só tá começando”, “Etiquetada”, “Confidências”, “Outro alguém no seu lugar”, “Se rolar, rolou”, “Uma vontade que não passa” e “Preciso desse amor”, entre outros. O evento é uma realização do restaurante Delícia de Minas.

. Mulheres no sertanejo:

Naiara Azevedo relatou que canta desde criança e tem como ídolos, principalmente, a dupla Chitãozinho e Xororó. A carreira profissional da Naiara começou, na verdade, com uma brincadeira. No ano de 2011, diante do grande sucesso da música “Sou Foda”, que passava uma imagem um tanto quanto pejorativa da mulher, ela resolveu divulgar um vídeo de resposta. A música “Coitado”, que trazia uma letra inversa à da canção “Sou Foda”, priorizando e fortalecendo o ponto de vista feminino, abriu as portas da fama para Naiara.

“Nós mulheres viemos para somar no mercado e abrilhantar ainda mais o cenário da música sertaneja. Nós não demoramos a chegar. Nós chegamos na hora certa”, disse ela ao Ego.

. Imagem nova:

Por questões de saúde, Naiara perdeu 27 quilos e, consequentemente, mudou o visual, esbanjando nas roupas mais curtas. Ao contrário do que muitos inicialmente pensaram, não se tratou de outra decepção amorosa, mas sim dores constantes no joelho direito provocadas pelo excesso de peso. Ela frisou que a perda de peso, além de beneficiar a imagem, foi fundamental para cumprir a agenda agitada de shows e longas viagens. O segredo foi reeducação alimentar, exercícios físicos e muita determinação.

. Dupla de sucesso:

Apesar de jovens, Clayton e Romário já carregam uma bagagem tanto quanto recheada. Sempre disciplinados e extremamente profissionais, os irmãos já conquistaram espaço até fora do Brasil. Em 2003, eles pegaram a estrada e foram cantar e encantar as cidades de Castellon de La Plana e Villa Real na Espanha por seis meses. A dupla brasileira marcou presença e com certeza deixou saudades em terras espanholas.

Os ingressos para os shows de Naiara Azevedo e a dupla Clayton & Romário podem ser obtidos no restaurante Delícias de Minas, tel.: (973) 589-1920, Rana Express, tel.: (973) 344-1119, e Pontal Brasil, tel.: (973) 344-5032.