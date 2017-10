5º Festival Multicultural terá concurso de arte em NJ

A exposição “Arte em Preto & Branco” contará com trabalhos de artistas e moradores locais

Entre 7 de outubro a 5 de novembro, o 5th Ironbound Multicultural Festival realizará a exposição “Arte em Preto& Branco” que contará com a exibição de pinturas, esculturas, fotografia, literatura, música e atuações. Além disso, será realizado o concurso que visa destacar a interpretação artística de artistas profissionais e amadores que capturem em preto e branco a imagem da arte celebrando eventos especiais, ocasiões, paisagens, abstração, pessoas e muito mais. As inscrições foram feitas pessoalmente no Little City Hall, na 113 Monroe Street, no bairro do Ironbound, em Newark, e terminaram em 22 de setembro.

“Este ano, nós temos o prazer de anunciar que o tema do 5th Ironbound Multicultural Festival: Exposição de Arte & Concurso é “em Preto e Branco” e uma vez mais estaremos celebrando a expressão multicultural das artes na cidade de Newark”, disse a paulista Cláudia Garzesi, curadora do evento.

Em 7 de outubro, das 6:00 pm às 10:00 pm, serão realizados o encontro com os artistas e acontecerá a recepção inaugural. O evento, que terá coquetel, tem o propósito de conectar os artistas e o público, ao mesmo tempo em que proporcionará aos participantes a possibilidade de celebrar as artes. O traje é preto e branco. A recepção é aberta ao público e o Vereador Augusto Amador, representante e morador no Ironbound, encorajou todos os interessados a participarem.