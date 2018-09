A “Arca dos Milagres” chegará a Boston no domingo (30)

A recepção acontecerá no Boston Hynes Convention Center

No domingo (30), às 5:00 pm, a congregação da Igreja Universal do Reino de Deus celebrará a chegada da “Arca dos Milagres” a Boston (MA). A recepção terá lugar no Boston Hynes Convention Center, na 900 Boylston St. Ela sairá diretamente do Templo de Salomão, na região central de São Paulo (SP), acompanhada pelo Bispo Edir Macedo, até os EUA. A entrada é gratuita.

Segundo relatos bíblicos, a arca foi construída no século 13 a.C., por ordem de ninguém menos que Moisés para guardar as tábuas dos Dez Mandamentos. O Antigo Testamento a descreve como um móvel de madeira revestido de ouro. Quem a visse ou tocasse nela tinha morte certeira, com exceção do sumo sacerdote dos hebreus. Antes de desaparecer, ela era guardada no templo de Jerusalém, erguido no reinado de Salomão. No ano de 642 a.C., para proteger a arca de uma possível invasão ao templo, o rei Josias teria mandado escondê-la. Outros relatos bíblicos se referem ao roubo da arca por outros povos inimigos de Israel (filisteus), que sofreram chagas e doenças enquanto tinham a arca em seu poder. Homens que a tocavam que não fossem levitas ou sacerdotes completamente puros morriam fulminados instantaneamente. Diante dessas terríveis doenças causadas pela presença da “Arca” do Senhor Deus de Israel, os filisteus se viram numa necessidade de se livrarem do objeto sagrado; então, a mandaram para a cidade de Gate, e logo após para Ecron, sendo sempre rejeitada, o que acarretou na devolução ao povo de Israel. Depois disso, a Bíblia não faz mais referências sobre o paradeiro do baú sagrado.