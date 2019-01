Abertas inscrições para o “A Journey Through Brazilian Experiences”

Cada projeto escolhido será divulgado por meio das ferramentas de marketing e mídias sociais

O Consulado-Geral do Brasil em Miami (FL) informa que estará aberto 3 de fevereiro de 2019 o período de inscrições de projetos culturais que poderão ser selecionados para integrar o calendário da edição de 2019 da temporada cultural do Consulado-Geral “A Journey Through Brazilian Experiences”. Cada projeto escolhido será divulgado por meio das ferramentas de marketing e mídias sociais do Consulado-Geral e poderá, sempre em respeito às regras vigentes, utilizar os logotipos do Consulado-Geral e da própria “Journey 2019” em seu material de divulgação. Não haverá apoio financeiro de nenhum tipo. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio do preenchimento de formulário, que pode ser obtido através do site do Consulado Geral do Brasil em Miami (http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/News.xml). O formulário preenchido deverá ser enviado para o e-mail: [email protected].

Para confirmar que seu formulário foi encaminhado com êxito, por favor, aguarde mensagem de resposta do Setor Cultural. Caso a mensagem não chegue até o dia 6 de fevereiro, entre em contato novamente pelo mesmo e-mail.