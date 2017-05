Abertas as inscrições para programa internacional de pesquisas

A cooperação com Alemanha e França possibilita a troca de conhecimento por meio de pesquisas, doutorado, simpósio e intercâmbio

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) publicou quatro novos editais de cooperação internacional com a Alemanha e França. Entre os níveis de conhecimento estão: pesquisa, doutorado, simpósio e intercâmbio. O programa Probral apoia projetos conjuntos de pesquisa desenvolvidos por grupos brasileiros e alemães vinculados a Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa. O programa é resultado da parceria entre a Capes e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD).

As inscrições para o programa serão gratuitas e devem ser feitas na página do programa até o dia 19 de junho. De acordo com o edital, serão selecionados até 30 projetos conjuntos de pesquisa, em qualquer área de conhecimento.

. Doutorado:

A chamada Capes/Daad/CNPq é direcionada à formação de docentes e pesquisadores de alto nível, por meio de doutorado pleno e doutorado sanduíche na Alemanha. O intuito do edital é consolidar a cooperação científica, entre os dois países, em todas as áreas do conhecimento. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Plataforma Integrada Carlos Chagas, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), até o dia 8 de junho.

. Simpósio:

Já o Bragfost é um simpósio binacional, que ocorre alternadamente na Alemanha e no Brasil e reúne 60 jovens cientistas dos dois países para discutir novas fronteiras de investigação, aprofundar os conhecimentos internacionais e debater de maneira interdisciplinar desafios do conhecimento. Para participar, o candidato deve submeter sua candidatura pela internet, até as 17h do dia 30 de junho, junto aos documentos listados no edital. É prevista a participação de até 30 brasileiros e 30 alemães em cada edição do simpósio.

. Intercâmbio:

O edital Brafitec tem o intuito de apoiar o intercâmbio entre instituições de educação superior brasileiras e francesas. Um dos propósitos é estimular a aproximação das estruturas curriculares, como a equivalência e o reconhecimento mútuo de créditos obtidos nas instituições participantes. A proposta foi definida em convênio firmado entre a Capes e a Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI), em 2002, por meio da seleção de projetos de parcerias universitárias em todas as especialidades de engenharia, exclusivamente em nível de graduação.

Aqueles que quiserem se candidatar e cumprirem os requisitos descritos no edital devem enviar os documentos solicitados até o dia 22 de junho, no website do programa.