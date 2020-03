Aberto 2º centro para testes de coronavírus em NJ

O número de casos no estado subiu para 1.914; incluindo 20 mortes

Na manhã de segunda-feira (23), um 2º centro estatal de testes para coronavírus, apoiado pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, foi aberto no PNC Bank Arts Center, em Holmdel (NJ). O 1º centro de testes administrado pelo estado, no Bergen County Community College, em Paramus (NJ), atingiu a capacidade poucas horas após a abertura nos 3 primeiros dias de funcionamento. Ambos são abertos aos residentes em New Jersey, embora as pessoas que aparecerem e sejam assintomáticas sejam liberadas.

O 1º local de testes de coronavírus no estilo “drive-through” do estado será lançado na Universidade Kean no condado de Union, na segunda-feira (23). Os testes serão feitos apenas com hora marcada e os pacientes devem ser residentes do Condado de Union, profissionais de saúde ou casos específicos. Os pacientes deverão ser registrados através de seu médico ou profissional de saúde para marcar uma consulta.

Os casos de coronavírus em New Jersey aumentaram 158% em 3 dias, com outro pico provável à frente, passando de 742 casos na quinta-feira (19) para 1.914 casos no domingo (22). Este é o 1º dia de um pico que as autoridades de saúde vinham alertando os moradores há vários dias. Com 1.914 casos confirmados, New Jersey teve mais casos de coronavírus desde o domingo (22) do que todos os outros estados dos EUA, exceto Nova York e Washington, que têm cerca de 16 mil e 2 mil casos confirmados, respectivamente.

. Hospital fica sem equipamentos:

Um hospital do Condado de Bergen, que está no centro de tratamento da pandemia de coronavírus em New Jersey, está buscando doações para ajudar a comprar equipamentos de proteção e outros suprimentos para seus funcionários. O Hospital Holy Name em Teaneck (NJ) informou que tem apenas o suprimento de 4 dias de máscaras e que não há mais roupões descartáveis.

As autoridades municipais em Paterson (NJ) informaram no domingo (22) que as pessoas que compareceram a um funeral na cidade podem ter sido expostas ao coronavírus. Qualquer pessoa que compareceu ao funeral em 12 de março na Mesquita Ulu Cami, na Knickerbocker Avenue, na cidade, deve entrar em contato com o departamento de saúde local, de acordo com um comunicado da Paterson Division of Health.

A ponte George Washington e os túneis Lincoln e Holland pararam de aceitar dinheiro no pedágio devido a coronavírus: os motoristas não podem mais usar dinheiro para pedágio nos três cruzamentos do rio Hudson desde 9:00 pm, no domingo (22). A decisão foi tomada em resposta a preocupações com coronavírus, informou a Autoridade Portuária. Os cobradores de pedágio já foram temporariamente removidos da Pensilvânia Turnpike.

No sábado (21), o governador Phil Murphy ordenou que os 9 milhões de residentes em New Jersey fiquem em casa, com algumas exceções, e exigiu que todas as empresas de varejo não essenciais do estado fechassem até novo aviso.

. Convocação de enfermeiros:

Professores de Enfermagem, enfermeiros aposentados, estudantes de enfermagem que ainda não se formaram estão sendo convocados pela Associação de Enfermeiras do Estado de New Jersey e pelo escritório do governador Phil Murphy para ajudar na causa.

Ainda na segunda-feira (23), o mercado de ações dos EUA caíram mais de 3% e compartilham índices com muitos mercados mundiais, registrando fortes perdas, à medida que os governos reforçam as restrições para combater a pandemia de coronavírus. As ações caíram em Paris, Frankfurt e Londres e na Ásia. O índice Nikkei 225 do Japão foi o mais alto, ganhando 2% depois que o Comitê Olímpico Internacional e as autoridades japonesas indicaram que estão pensando em adiar os Jogos de Tóquio, que devem começar em julho.

As negociações entre o Congresso e a Casa Branca atravessaram a noite de domingo (22) para segunda-feira (23) e envolveram um pacote de resgate econômico de quase US$ 2 trilhões, que o Senado acabou votando contra. No prédio do Capitólio, também vazio, o projeto de lei foi declarado insuficiente pelos democratas. Os legisladores argumentaram que ele era favorecia as empresas e fazia muito pouco para ajudar os trabalhadores e prestadores de serviços de saúde.

Pelo menos 35.224 pessoas testaram positivo para coronavírus nos EUA até pouco antes das 7 da manhã de segunda-feira (23), de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Houve 471 mortes, incluindo 99 na cidade de Nova York. O total global de casos é de mais de 353 mil por volta das 7:00 am da segunda-feira, informou a Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 14.790 pessoas morreram de coronavírus. Existem casos em 167 países.