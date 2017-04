Acidente deixa 3 brasileiros feridos, um em estado grave

Micael Borges da Silva Castro foi levado de helicóptero ao Jersey Shore Medical Center

O Departamento de Polícia de Manchester informou que Micael Borges da Silva Castro, de 23 anos, com carteira de motorista de Maryland, está em estado crítico no Jersey Shore Medical Center em decorrência de um acidente envolvendo dois veículos, no sábado (15). Os outros ocupantes dos veículos sofreram ferimentos leves e não correm risco de morte.

Castro não usava o cinto de segurança quando a van Chevy Express 2004 que ele dirigia foi atingida por uma caminhonete Dodge Ram, às 4 horas da tarde. O acidente ocorreu na esquina das avenidas Coolidge e New York, segundo o comunicado emitido pelo Departamento de Polícia de Manchester.

As autoridades informaram que os investigadores determinaram posteriormente que Micael não parou em um sinal (Stop sign) quando o veículo atravessava o cruzamento, onde a caminhonete dirigida por Kenneth Work, de 51 anos, morador em Manchester, tinha a preferência no cruzamento.

A polícia disse que o carro do brasileiro capotou duas vezes e Castro foi ejetado. Os passageiros Hysla Santos, de 21 anos, moradora em Newark, e Luiz Ribeiro, de 20 anos, residente em Elizabeth, aparentemente usavam o cinto de segurança e sofreram ferimentos leves, segundo as autoridades.

Os agentes detalharam que Kenneth e a passageira no assento da frente, Michelle Work, de 58 anos, usavam o cinto de segurança e não se feriram no acidente, conforme a polícia.

Castro foi levado de helicóptero ao hospital, onde ele deu entrada em estado crítico até a tarde de domingo (16). Santos e Ribeiro também foram levados ao hospital para avaliação dos ferimentos e, então, liberados, segundo a polícia.

A equipe especializada em limpeza de elementos químicos (hazmat) de Berkeley foi enviada ao local como precaução devido os produtos químicos de limpeza que estavam na van. A Promotoria Pública do Condado de Ocean e a Unidade de Investigação de Crimes também estiveram no local, assim como o Departamento do Corpo de Bombeiros de Whiting, Quality Medical Transport e MONOC Paramedics.

O acidente ainda sob investigação pela Unidade de Segurança no Tráfego do Departamento de Polícia de Manchester, segundo as autoridades.