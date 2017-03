Ações de Trump dão prejuízo a Aeroporto de Newark

O índice de vendas de passagens internacionais caiu 7%; em contraste com 4% no resto dos EUA

A compra de passagens internacionais no Aeroporto de Newark caiu 7% desde que o Presidente Donald Trump anunciou o seu segundo decreto de lei proibindo a entrada nos EUA de 6 países de maioria muçulmana, segundo a firma de análises FowardKeys. Os dados indicam que as ações executivas prejudicaram o Aeroporto de Newark mais do que outros aeroportos nos EUA. A média da queda em outros aeroportos no país é de 4%.

David Tarsh, porta-voz da FowardKeys, disse que os dados são oriundos de uma revisão de todos os maiores sistemas de reservas em todo o mundo realizada em 17 de fevereiro, quando Trump anunciou que assinaria um segundo decreto de lei, até quinta-feira (9). Ele frisou que, embora a segunda não entre em vigor antes da meia-noite de quinta-feira (16), ela já afeta o Aeroporto Internacional de Newark de forma inesperada.

Tarsh detalhou que “Newark está pior que a média nos EUA”, pois a proximidade com New York City, faz com que ele seja visto internacionalmente como o aeroporto principal de Nova York. O Departamento de Turismo de New York City anunciou na quarta-feira (8) que previa menos 300 mil viajantes internacionais e US$ 600 milhões de perdas no comércio que lida com turistas em Nova York. Ele acrescentou que qualquer queda no índice de ocupação dos hotéis em Nova York influenciará os hotéis em Newark também.

“Caso as vagas nos hotéis se tornem mais disponíveis em Manhattan; isso afetará negativamente os hotéis em East Rutherford e próximos ao Aeroporto de Newark”, disse Tarsh.

“Eu penso que nós continuamos tentando lembrar (a Trump) que o ramo de viagens, viagens em geral, é poderoso e que viajar também apresenta benefícios econômicos enormes aos EUA”, disse Dara Khosrowshahi, CEO da Expedia.com. “Esse é o nosso serviço de exportação número um e ocupa 1 entre 8, 1 entre 9 empregos nos Estados Unidos”.

Líderes da Associação Hoteleira de New Jersey não comentou o assunto.

A nova ordem executiva de Trump impede por 90 dias os visitantes de 6 países de maioria muçulmana e bloqueia os refugiados sírios por 120 dias. Ele disse que o novo decreto de lei substitui sua proposta original, que também incluía o Iraque.