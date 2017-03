Ações de Trump na imigração prejudicam agricultura

Prisões de trabalhadores indocumentados prejudicam a agricultura e indústria de lacticínios nos EUA

Nos primeiros dois meses desde que o Presidente Donald Trump tomou posse, os agentes de imigração se tornaram mais ativos nos EUA, detendo centenas de imigrantes indocumentados, alguns deles com ordens de deportação. Ele referiu-se ao combate à imigração clandestina como uma “operação militar”.

Em inúmeros casos, os presos formam a espinha dorsal da mão-de-obra na agricultura do país. Essa semana, agentes da imigração prenderam 5 colhedores de maçãs na região oeste de Nova York. Os trabalhadores presos não tinham antecedentes criminais ou ordens de deportação, informou o Departamento de Imigração (ICE). Ao invés disso, eles pegavam uma carona para ir ao trabalho numa fazenda de maçãs quando foram parados e tiveram o status migratório verificado. Eles foram acusados de violarem as leis migratórias e detidos “enquanto esperam o processo de deportação”.

Em Vermont semana passada, 3 trabalhadores indocumentados em uma produtora de leite foram detidos em 2 incidentes distintos. Os detidos eram ativistas defensores dos direitos dos imigrantes e membros de uma ONG. Os imigrantes, grande parte indocumentada, ocupam uma quantidade considerável da mão-de-obra na indústria de lacticínios em Vermont. As detenções fizeram com que os senadores Patrick Leahy e Bernie Sanders, um democrata e o outro independente, respectivamente, e o deputado democrata, Peter Welch, pedisse ao ICE explicações sobre as prisões, dizendo através de um comunicado que “a administração Trump está focalizando todos os imigrantes indocumentados, incluindo as pessoas que ajudam a manter as nossas fazendas de lacticínios e economia rural funcionando”.

No início de março, em Oregon, agentes do ICE pararam 2 ônibus lotados de boias-frias latinos que rumavam ao trabalho de colher flores. As autoridades, que batizaram a batida de “Operação Focada no Cumprimento da Lei”, disseram que os agentes procuravam 2 homens, entretanto, encontraram um e prenderam 10 outros não relacionados com a busca. Três dos homens detidos tinham antecedentes criminais, mas 4 deles não possuíam, exceto estarem nos EUA em situação migratória irregular.

A maioria dos homens presos “veio de regiões na Guatemala onde a violência é bastante alta”, detalhou Pedro Sosa, advogado da American Friends Committee. “É por isso que eles deixaram o país deles”.