Ações de Trump na imigração prejudicam hotéis de luxo

As reservas no Marriott, a maior rede hoteleira do mundo, de viajantes oriundos do Oriente Médio e norte da África, caíram 30% em fevereiro

As viagens aos EUA de países do Oriente Médio e norte da África caíram 20% desde que o decreto de lei assinado pelo Presidente Donald Trump proibiu a entrada no país de cidadãos naturais de 6 países muçulmanos nas duas regiões, informou um executivo do ramo da hotelaria. O efeito da queda dos viajantes dessas áreas é mais profundo, pois eles tendem a ficar muito mais tempo hospedados que visitantes de outras áreas.

Arne Sorenson, CEO do Marriott International, durante uma conferência em Dubai, disse que a proibição envolvendo 6 países de maioria muçulmana tem prejudicado a hotelaria. A proibição “não é boa; ponto final”, comentou, falando em voz alta o que a maioria da indústria hoteleira tem pensado privadamente.

As reservas no Marriott, a maior rede hoteleira do mundo, somente dessas duas regiões, caíram 30% ao longo do mês de fevereiro, relatou Sorenson aos investidores em março. Os relatos do CEO parecem ser a primeira vez que um executivo do ramo relata o impacto que as ações de Trump na imigração têm na indústria, segundo especialistas.

“Obviamente, nós estamos monitorando isso cuidadosamente”, disse Connie Kim, porta-voz do Marriott. As instalações da empresa mais afetadas respectivamente são St. Regis e Ritz Carlton, onde o valor inicial das suítes é de US$ 800 por noite, conforme especialistas.

Os viajantes das regiões afetadas totalizam menos de 1% das reservas no Marriott, detalhou Kim, entretanto, eles estão entre os hóspedes que mais gastam. “Trata-se de um número chocante e significativo”, disse David Chase, diretor administrativo do Omni Berkshire Place, que anteriormente administrava o Lotte New York Palace, que está entre os hotéis em Manhattan (NY) que abrigam os hóspedes que mais gastam.

“Ao ano, os gastos desses hóspedes no The Palace contribuem com até 10% das hospedagens, ou seja, US$ 12 milhões”, segundo Chase. “Eles viajam em grupos de 20 a 80 pessoas e ocupam até andares inteiros do hotel durante meses”.