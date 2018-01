Acúmulo de neve pode ultrapassar 6 polegadas em NJ

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) atualizou as previsões

Algumas áreas em New Jersey poderão acumular mais de 6 polegadas (15.2 cm) de neve em decorrência da tempestade que tende a começar na tarde de terça-feira (16) e continuará até a manhã de quarta-feira (17), segundo previsões. Na segunda-feira (15), o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) aumentou as estimativas para o acúmulo de neve em algumas regiões no estado. Áreas no Condado de Passaic e nas imediações de Morristown poderão acumular entre 4 (10.1 cm) a 6 (15.2 cm) de neve. Mais de 6 polegadas é possível numa pequena região próxima ao Condado de Sussex.

A tempestade poderá causar dor de cabeça para as pessoas que retornam para casa vindas do trabalho à noite, segundo as previsões. A queda de neve poderá se intensificar na noite de terça-feira e ao longo da noite.

“O horário poderá causar retenções no trânsito à noite, especialmente ao longo da rodovia I-78”, previu o NWS em Mount Holly. “As temperaturas abaixo de zero na noite de terça-feira tornará as superfícies deslizantes”.

A mistura de chuva e neve tende a cair nas regiões central e sul de New Jersey, segundo o NWS. Ainda foi determinado se a neve cairá no litoral. Calcula-se que Atlantic City acumule menos de 1 polegada (2.5 cm) de neve.

O NWS informou que a neve poderá cair em grande parte da Costa Leste, entretanto, muito menos que a última tempestade.