Acusado de falso policial, brasileiro denuncia YouTuber ao ICE

O atrito entre Marcos Bonfim, que trabalha no departamento King Special Police, na Carolina do Norte, e o YouTuber Jones Sathler ultrapassou o bate-boca nas redes sociais e passou a envolver as autoridades migratórias (ICE). As trocas de farpas continuam. As informações são do jornal Brazilian Times.

A polêmica começou depois que Sathler acusou Bonfim de mentir ao se apresentar como policial. O acusado desafiou o YouTuber a comparecer em 15 de janeiro no Departamento de Polícia de Charlotte (NC).

“Eu vou estar te esperando. Venha com todas as provas e se você conseguir provar que eu não sou policial (nós) vamos ao FBI que fica perto e quem sabe eu fique preso por lá por estar mentindo mesmo”, desafiou Bonfim.

Marcos, que há alguns anos concedeu uma entrevista ao BT Times rebatendo as mesmas acusações, afirmou que há 5 anos vem sendo alvo de pessoas que o acusam de mentir quando diz que é policial. No vídeo gravado por ele, o brasileiro mostra um documento assinado pelo então Procurador de Justiça da Carolina do Norte e atual governador, Roy Cooper. No papel, consta a assinatura de 13 pessoas que supervisionam o sistema de justiça do estado.

“Pode usar este quadro para provar que eu falsifiquei a assinatura destas pessoas”, acrescentou.

Poucos dias depois de lançar o desafio nas redes sociais, Bonfim mostrou um vídeo no qual Sathler assume ter se casado por interesse na residência legal permanente (Green card).

“Mas é óbvio. Não tenha dúvidas. Eu casei para me legalizar”, disse o YouTuber.

Bonfim disse que já foi ao (ICE) para denunciar o suposto crime federal, que é casar por interesse de se legalizar e não com o objetivo de constituir uma família nos EUA.

“Você terá que gastar uma grana alta com advogado, você pode ser preso, ter o green card cancelado e você deportado”, alertou Marcos. “Já que você não teve coragem para me denunciar como falso policial, pode ter certeza de que eu seguirei com esta denúncia onde você afirma que casou por papel”.

Em contrapartida, Sathler postou outro vídeo nas redes sociais. O YouTuber afirmou que 95% dos brasileiros que vivem nos EUA “não valem nada”, “não prestam” e comentou:

“Cometi um crime federal fazendo esse vídeo! Um esquizofrênico disse. Crime de falar a verdade nua e crua para as mais de 100 mil pessoas que me seguem nas minhas redes sociais! Por esse vídeo, dizem também que meus dias nos EUA estão se esgotando e a qualquer minuto o ICE baterá à minha porta para me levar preso. Sabe qual é o absurdo dessa história? Ter meia dúzia de pateta que acredita nas edições feitas, afinal forjar provas ou influenciar pessoas através de mentiras e típico de pessoas de caráter da pior qualidade ou de pessoas com problemas mentais que acham ser o que nunca foram”.

“Mas, enfim, não tenho nada a esconder e nunca tive… conseguir seguidores nas redes sociais por ser autêntico, verdadeiro, um pai de família trabalhador e que busca a sua vitória aqui nos EUA trabalhando mais de 80 horas semanais com centenas de pessoas de testemunha! Consegui minha legalização nessa terra porque uma mulher viu em mim um homem no qual ela queria viver a vida toda ao lado, ter filhos e ajudar de alguma forma e assim constituímos família e, dia após dia, vou conquistando minhas vitórias sem trapaças. Desafio qualquer um a não só falar, mas provar que estou errado ou mentindo”, concluiu o YouTuber.