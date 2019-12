Administração Trump quer acabar com vale-refeição para 700 mil pessoas

A medida seria a primeira de três iniciativas do governo Trump para reduzir os benefícios do vale-refeição que entrariam em vigor

Na quarta-feira (4), o governo Trump anunciou um plano para acabar com os benefícios do vale-refeição para cerca de 700 mil americanos. O novo regulamento torna mais difícil para os estados obterem isenções do requisito de que os beneficiários trabalhem ou participem de um programa de treinamento profissional. O secretário da agricultura, Sonny Perdue, alegou que a nova regra tornará mais dependentes de cupons de alimentos “autossuficientes” e “dispostos a procurar emprego”.

Há muito tempo, os conservadores procuram cortes no programa federal de assistência alimentar para os pobres. Os republicanos da Câmara dos Deputados Federais tentaram impor restrições semelhantes no ano passado, quando o Congresso renovou o programa, mas foram rejeitados no Senado.

O requisito de trabalho abrange os dependentes “capacitados”. Um porta-voz do Departamento de Agricultura disse que o novo regulamento não se aplica a dependentes com mais de 50 anos, deficientes físicos, grávidas ou a qualquer pessoa com uma criança menor de 18 anos.

A medida seria a primeira de três iniciativas do governo Trump para reduzir os benefícios do vale-refeição que entrariam em vigor. O Instituto Urbano avaliou no mês passado que as medidas juntas reduziriam 3.7 milhões de beneficiários do Programa de Assistência Nutricional Suplementar, ou SNAP, frequentemente conhecido por seu nome anterior, “cupons de alimentos”.

Atualmente, os estados podem receber isenções de exigências se seus índices de desemprego estiverem pelo menos 20% acima do índice nacional, que era de 3,6% em outubro. O regulamento, que será publicado no Federal Register na quinta-feira (5), impõe padrões mais rígidos para as isenções.

A congressista democrata, Marcia Fudge, de Ohio, disse que o novo regulamento é digno de “o Grinch que roubou o Natal”. Em uma declaração por e-mail, ela chamou de “uma escalada inaceitável da guerra do governo contra as famílias trabalhadoras”.

Um estudo da Brookings Institution, publicado em 2018, constatou que as exigências de trabalho mais rigorosas e provavelmente prejudicarão pessoas que já estão trabalhando, mas cujo emprego é temporário. Os beneficiários devem trabalhar uma média de 20 horas por semana ao mês para cumprir o requisito.

O USDA calcula que 688 mil pessoas perderão o vale-refeição em 2021 e 709 mil em 2024 sob a nova regra de exigência de trabalho, de acordo com uma porta-voz do departamento. A regra reduzirá os gastos com cupons de alimentos em US$ 5,5 bilhões em 5 anos, de acordo com uma análise regulatória publicada pelo USDA.

Os Estados que buscam isenções à exigência do trabalho teriam que cumprir os novos e mais rigorosos requisitos até 1º de abril, segundo informações.

Em agosto, 36.4 milhões de americanos receberam vale-refeição, de acordo com o USDA. As inscrições caíram à medida que a economia melhorou e diminuiu 1.7 milhão em relação ao ano anterior.