Adolescente agride mulher e diz ao filho dela para “voltar ao México”

Beronica Ruiz denunciou ao vice-diretor da escola o fato de o filho dela estar sofrendo assédio (bullying) por outros alunos

A imigrante Beronica Ruiz, de 35 anos, ficou hospitalizada durante 2 dias depois de ter sido brutalmente agredida na quarta-feira (19) por um jovem de 13 anos que assediava (bullying) o filho dela de 12 anos, informou o advogado de defesa dela, Daniel Santiago. Ela, moradora em New Jersey, caminhava com os 2 filhos, de 1 e 12 anos, quando foi agredida e perdeu os sentidos. Durante o ataque, o agressor disse ao filho mais velho dela: “Volte para o México”.

Ruiz sofreu hematomas e fraturas no rosto, segundo o comunicado da Promotoria Pública do Condado de Passaic.

No dia anterior ao ataque, alunos disseram ao filho de Ruiz, que nasceu nos EUA, “volte para atrás do muro”, disse Santiago à mídia. Quando o menino respondeu, “nós somos todos imigrantes, então, do que você está falando?”, os outros alunos se tornaram violentos e fizeram ameaças.

Na quarta-feira (19), Beronica e o esposo dela, que é mexicano, possui permissão de trabalho enquanto aguarda a chegada do green card, conversaram com o vice-diretor da escola, quer não contatou os pais dos alunos sobre o incidente, pois “fugiu da mente dele”, relatou Santiago.

O agressor foi acusado de agressão com agravantes e agressão simples, informou a Promotoria Pública, frisando que o jovem foi liberado sob a custódia dos pais enquanto aguarda audiência no tribunal de família.