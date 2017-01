Adolescente brasileira desaparecida é localizada em MA

Thabata Evelyn, moradora em East Boston (MA), estava sumida desde sábado (7) e foi localizada na manhã de terça-feira (10)

Na manhã de terça-feira (10), foi encontrada Thabata Evelyn, de 14 anos, natural de Alvarenga (MG), moradora em East Boston (MA), que estava desaparecida desde a tarde de sábado (10). O sumiço da jovem foi divulgado por sua mãe, Marlene de Paula, nas redes sociais e mobilizou a comunidade brasileira em Massachusetts. As informações são do jornal Brazilian Times.

Marlene confirmou a informação ao jornal, mas evitou fornecer mais detalhes sobre o incidente. “Ela foi encontrada e está aqui em casa neste momento conversando comigo. Já falei tudo o que tinha para falar. Agora o assunto é em família”, disse ela ao BT.

. Entenda o caso:

Aproximadamente às 2 horas da tarde de sábado (7), Thabata estava na porta de casa e disse que esperava uma amiga da escola que lhe entregaria um material. Posteriormente, apareceu um carro azul, dirigido por um rapaz e iniciou conversa com Thabata. Depois de ser chamada para entrar em casa pela mãe, a jovem voltou, pegou alguns de seus pertences, saiu e não foi mais vista. A adolescente vive nos EUA há 11 meses e se adaptou rapidamente ao estilo de vida americano, entretanto, seu comportamento vinha preocupando a mãe desde que chegou do Brasil. No dia em que desapareceu, não houve briga entre as duas, alegou Marlene.

“Eu moro aqui nos EUA faz 6 anos, ela morava com a minha mãe no Brasil, e desde que chegou aqui para morar comigo, há 11 meses, tem tido um comportamento que eu não aprovo. Ela não teve problemas em se adaptar, mas sai com homens, tem atitudes que não são de uma menina que acabou de completar 14 anos e eu não permito isso”, relatou a mãe ao BT.

. Brasileiras desaparecidas:

Em menos de um mês, Thabata foi a segunda jovem brasileira a desaparecer em Massachusetts. A adolescente Gabrielle Alves, de 15 anos, moradora na cidade de Revere (MA), sumida desde 29 de dezembro, pode estar em companhia do namorado, Kyle Ward, de 18 anos, residente em Laconia (NH). As informações são do canal de TV 7 WHDH Boston.

Desde a tarde de 29 de dezembro, os pais de Gabrielle Alves, de 15 anos, natural de São Paulo, moradora em Revere (MA), buscam por seu paradeiro. Através de uma postagem no Facebook, a mãe da jovem, Dayanna Alves, relata que a filha foi vista pela última vez na cidade onde reside com a família. Os pais de Gabrielle já notificaram a polícia local e os detetives responsáveis pelo caso pediram a ajuda da população na localização da jovem.

Segundo postagens na página de Dayanna no Facebook, Gabrielle saiu de casa às 5 horas da tarde em direção à estação de trem em Revere. Ela visitaria uma amiga internada em um hospital em Boston (MA), mas não chegou ao local. Ainda conforme Alves, sua filha pode estar nas imediações de New Hampshire, em Laconia, Manchester, North Hampton ou Exeter. Qualquer informação que leve ao paradeiro de Gabrielle Alves pode ser enviada ao Sargento Bruzzese através do tel.: (781) 286-3558.