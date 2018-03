Adolescente brasileiro desaparecido é encontrado em MA

Feliz Muniz teria saído da escola em Plymouth (MA) e resolveu visitar a tia de bicicleta em outra cidade

Acabou em final feliz a busca pelo adolescente Felipe Muniz, morador em Plymouth (MA), que desapareceu na segunda-feira (26), após sair da escola. Segundo o pai do jovem, Elias Muniz, ele foi encontrado pedalando uma bicicleta rumo à cidade de Plymouth (MA), onde reside a tia dele. Felipe teria ido para escola na manhã do mesmo dia, entretanto, não retornou para casa à tarde. Preocupados, os pais do adolescente comunicaram os departamentos de polícia de Framingham e Natick, além de postarem um vídeo no Facebook pedindo ajuda à comunidade. As informações são do jornal Brazilian Times. Vários internautas forneceram informações sobre o provável paradeiro do menino.

Elias detalhou que policiais em uma viatura avistaram Felipe pedalando uma bicicleta nas imediações da cidade de Plympton. Após abordá-lo, os agentes descobriram que se tratava do adolescente que estava sendo procurado e, então, comunicaram seus pais.

O jovem explicou que planejava visitar a tia na outra cidade e calculava que o trajeto seria menor, perdendo-se no caminho. Depois de ser comunicada, a mãe de Felipe, Eliane Amanda Silva, foi busca-lo.