Adolescente gaúcha detida nos EUA chega ao Brasil

Natália Neto foi presa na Alfândega por agentes de imigração dos EUA quando retornava de um passeio ao México

Na quinta-feira (31), Natália Neto, de 17 anos, natural do Rio Grande do Sul, detida nos EUA desde agosto, após um problema com o visto de turista, chegou ao Brasil. Ela retornou acompanhada da mãe e desembarcou em Porto Alegre (RS), por volta das 3:15 pm, horário local. As informações são do jornal Brazilian Times.

Natália viajou para os EUA em fevereiro para passear e passar uma temporada na casa dos tios. Em 15 de agosto, ao retornar de um passeio no México, foi detida na Alfândega por agentes de imigração. Na ocasião, a jovem, teve os documentos apreendidos na fronteira com o país vizinho. A partir de então, começou a luta da família para conseguir libertar a adolescente do centro de detenção no qual foi enviada, em Chicago (Ill.).

“Nem sei como me comportar. Fico olhando pela janela sem saber o que pensar. Foram dois meses e meio em que tive que me transformar totalmente pra dar o máximo para ajudar minha filha”, desabafou o pai, Marcelo Neto, ao BT.

Ele agradeceu aos amigos e a todos que se empenharam em ajudar a família. “Descobri ainda que nenhum dos meus amigos do passado e do presente deixou de me ajudar. Isto foi incrível e assustador. Na verdade, até as pessoas que nem me cumprimentavam correram pra me socorrer”, acrescentou.

Natália chegou a frequentar a escola nos EUA, mas estava em período de férias quando foi detida. Ela morava na casa do tio, Felipe Neto, em Houston (TX). Ele é cidadão dos EUA naturalizado e trabalha no setor de informática.