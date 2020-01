Adolescente morre ao afundar em lago congelado em NJ

David Tillberg, de 14 anos, afogou-se no lago localizado no Carteret Park, no município onde reside, quando brincava com um amigo

Na terça-feira (22), um estudante do ensino médio de Carteret (NJ), de 14 anos, que caiu no gelo de uma lagoa em sua cidade natal morreu pouco tempo depois em um hospital local. O acidente trágico aconteceu poucas horas depois de um incidente separado também envolvendo a queda no gelo em East Brunswick (NJ), que provocou a morte de outro menino de 13 anos, identificado como Yousef Khela.

Dois adolescentes caíram no gelo no Carteret Park, no município do mesmo nome, e um deles foi capaz de escapar sozinho da água congelada, informaram as autoridades locais. O segundo adolescente, identificado pelas autoridades como David Tillberg, foi retirado do gelo após aproximadamente 1 hora de esforços de resgate e levado às pressas para o Hospital Universitário de Newark (UMDNJ). O jovem foi declarado morto às 3:11 da madrugada, informou a polícia.

“É triste, é realmente triste”, disse Lara Waters, que estava no parque enquanto as equipes de emergência procuravam por David. “Foi um acidente; crianças são crianças. Eles nunca pensam que algo ruim possa acontecer. Não acho que as crianças saíram para dizer ‘vamos andar de skate pela lagoa e ver o que acontece”.

Waters acrescentou que a filha dela de 12 anos conhecia David, que ela descreveu como “uma ótima criança, amiga de todos”.

Waters disse que viu crianças subindo no muro que circunda a lagoa, mas, aparentemente, não pisaram no gelo. “Vai ser difícil olhar para a lagoa da mesma maneira que ontem à noite”, disse ela.

Uma mulher que mora do outro lado da rua do parque há 2 anos disse que viu crianças caminhando ao redor da lagoa e, ocasionalmente, no gelo. “É a pior coisa”, disse Rajanpreet Kaur. “É ruim. Eles (jovens) apenas consideram divertido”.

O Prefeito Dan Reiman informou que as escolas locais disponibilizaram conselheiros (psicólogos) de luto para ajudar os alunos na quinta-feira (23).

“Nossa pequena comunidade está triste e chocada com essa tragédia; temos consolo em saber que nossos serviços de emergência responderam e fizeram tudo o que podiam na tentativa de resgatá-lo”, afirmou Reiman em comunicado.

“Os bravos homens e mulheres de nosso Departamento de Polícia, Corpo de Bombeiros e EMS foram acompanhados por equipes de emergência das comunidades vizinhas e arriscaram sua própria segurança em seus esforços”, concluiu o Prefeito.