Adolescente pega 30 dias de prisão por homicídio em NM

Santiago Armijo, de 17 anos, gritou “é isso que você ganha!” depois de atirar no peito de Larry DeSantiago, de 25 anos

Um adolescente no Novo México que supostamente matou a tiros um homem e disse que ele merecia cumprirá apenas 30 dias atrás das grades por assassinato, segundo as autoridades. O réu Santiago Armijo, de 17 anos, é um dos 2 adolescentes envolvidos no assassinato de Larry DeSantiago, de 25 anos, em um parque em Albuquerque (NM), em março de 2018. Testemunhas disseram aos investigadores que viram DeSantiago perseguir Armijo e seu amigo, Jeremiah de la Pena, de 16 anos, em direção ao no topo de uma colina antes de Armijo lhe dar um tiro no peito.

“É isso que você ganha!”, Armijo gritou com DeSantiago, de acordo com o Albuquerque Journal, que informou que a vítima morreu mais tarde em um hospital local. Armijo e Pena foram presos mais tarde em um bairro próximo e a polícia encontrou a arma na jaqueta de Jeremiah.

Na quinta-feira (19), a juíza Christina Jaramillo sentenciou Armijo a 30 dias de prisão numa penitenciária juvenil depois que o adolescente, que tinha 15 anos no momento do crime, se declarou culpado de assassinato em 2º grau, adulteração de provas, posse ilegal de arma e conspiração para cometer assalto à mão armada.

Jaramillo disse à família da vítima que suas “mãos estavam atadas” porque a sentença máxima possível para o adolescente seria de 4 anos na penitenciária juvenil. Os promotores pediram a sentença máxima.

“Só posso fazer isso, mas, o que quer que eu faça, não trará de volta o Larry”, disse ela à família da vítima. “Não vai curar seus corações ou o buraco que resta em seus corações. Não há nada que eu possa dizer ou fazer que ajude isso”.

Embora Armijo pudesse ter sido detido até os 21 anos, Jaramillo disse que ela estava escolhendo o tratamento para ele, em vez de encarcera-lo. Ela também ordenou que o réu fosse mantido em liberdade condicional supervisionada e palestrasse nas escolas secundárias para ensinar aos alunos as consequências de suas ações.

A promotora Natalie Strub disse durante a audiência que Armijo e Pena haviam mandado uma mensagem sobre um plano de roubar alguém dias antes da morte de Santiago. O advogado de defesa de Armijo argumentou que Pena exerceu má influência no jovem de 17 anos. Jeremiah também fez acordo no caso, mas ainda não foi sentenciado.