Adolescente pega 5 anos de prisão por roubar par de tênis

Dayonn Davis foi condenado por ter roubado os sapatos à mão armada, na Geórgia

Um jovem na Geórgia, sem antecedentes criminais, foi sentenciado a 5 anos de detenção por ter roubado um par de tênis no valor de US$ 100. Dayonn Davis, agora com 18 anos, foi julgado como adulto apesar de ter apenas 15 anos de idade quando o crime ocorreu. Ele também enfrentava a acusação de assalto à mão armada, mas durante um acordo com a Promotoria Pública assumiu a culpa por roubo com o uso de força. A decisão permitiu que ele evitasse a sentença obrigatória de 10 anos.

Em 2016, Davis viu um par de Nike Oreos, que tem esse nome devido às cores preta e branca, à venda no Facebook e combinou com o dono para se encontrarem no Columbus Park. “Vou levar esses sapatos”, disse ele depois de experimentar os tênis. De repente, outro indivíduo que acompanhava Dayonn no encontro sacou uma arma, assustando o dono do par de tênis e pessoas que estavam no parque. Posteriormente, as autoridades encontraram os sapatos no guarda-roupa do adolescente.

A Promotora Pública Sadhana Dailey considerou a pena de 5 anos “uma folga” para o adolescente. “Isso foi um assalto à mão armada. Isso não é um furto”, disse ela na sexta-feira (1). “Há uma diferença enorme entre roubo e assalto à mão armada. A vítima também adolescente foi roubada à mira de arma”.

A advogada de defesa de Davis, Susan Henderson, disse que o cliente dela sentia “remorso profundo” e o que mais queria era continuar a vida dele. “Eu era jovem naquela ocasião, então, eu não pensei muito”, disse Dayonn ao Juiz Bobby Peters, da Corte Superior do Condado de Muscogee.

O magistrado considerou o caso uma situação infeliz, acrescentando que teria sido melhor que fosse lidado no Juizado de Menores. Entretanto, Dailey, disse ter sido apropriado que o adolescente fosse julgado como adulto devido à gravidade do crime. Devido ao fato de ser sua primeira condenação, o histórico de Davis poderá ser expurgado, caso ele complete com sucesso os 10 anos de liberdade condicional, detalhou Peters, acrescentando que o téu tende a ser libertado antes de cumprir toda a pena.

Ninguém mais foi acusado no caso e não foi divulgado se Davis identificou o indivíduo armado que o acompanhou ao encontro no parque.