Adolescente traficou drogas na fronteira usando carro de brinquedo

Patrulheiros observaram um jovem de 16 anos caminhando ao longo de uma cerca na fronteira entre os EUA e México, próximo a San Diego (CA)

Os agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) prenderam um adolescente de 16 anos acusado de usar um carro movido a controle remoto para traficar anfetamina, no valor de US$ 100 mil, através da fronteira dos EUA com o México. No domingo (17), aproximadamente às 12:30 am, os patrulheiros encontraram o jovem caminhando ao longo da cerca na fronteira nas proximidades de San Diego (CA) e carregando duas bolsas. Uma vez ter percebido que estava sendo observado, ele escondeu as bolsas em arbustos. Depois que os agentes o prenderam, eles descobriram que o adolescente portava um carro movido a controle remoto e 2 bolsas com mais de 50 pacotes do narcótico. As drogas pesavam acima de 55 libras (25 quilos) e nas ruas teriam o valor de US$ 106.096.

Os patrulheiros calculam que tivesse sido necessárias várias viagens entre os EUA e México para transportar uma quantidade tão grande de drogas, com alguém de um lado pondo a droga no veículo e alguém do outro lado descarregando. O adolescente é cidadão dos EUA e será acusado de tráfico de drogas, informaram as autoridades federais.

Em 2017, os agentes desbarataram um esquema similar no qual foi utilizado um drone de controle remoto para transportar drogas através da fronteira. Um indivíduo de 26 anos foi condenado a 12 anos de prisão no caso.

A anfetamina já foi uma vez a droga mais produzida em laboratórios clandestinos nas regiões rurais dos EUA, entretanto, nos últimos anos, o México dominou o mercado com a produção da droga mais pura e barata. A apreensão de anfetamina na fronteira aumentou 255%, de mais de 8.400 quilos em 2012 para 30.081 quilos em 2017.