Adolescentes culpados de matar brasileiro pegam até 12 meses de prisão

Jesse Sutherland e Simeon Hall ficarão em liberdade condicional até os 21 anos, após cumprirem a pena

Os réus Jesse Sutherland e Simeon Hall foram considerados culpados de matar o estudante da Winter Park High School, Roger Trindade, de 15 anos, na Flórida, em 2016. O advogado de Hall, David Fussell, informou que espera que ambos os adolescentes passem entre 12 a 15 meses num centro de detenção juvenil de alto risco. Além disso, eles ficarão em liberdade condicional até os 21 anos, após cumprirem a pena. A permanência média na instalação juvenil é de 9 a 12 meses, entretanto, não houve uma sentença mínima ou máxima dada.

Durante a audiência, os adolescentes tiveram a oportunidade de falar sobre a morte de Trindade, mas nenhum dos dois quis fazer comentários. Hall e Sutherland agrediram Trindade, de 15 anos, até ele ficar inconsciente no Central Park, no centro de Winter Park (FL). Os dois cuspiram em Trindade enquanto ele estava sangrando no chão.

O estudante brasileiro teve as máquinas que o mantinha vivo após dois dias. Hall e Sutherland tinham menos de 18 anos quando o crime aconteceu.

Os promotores argumentaram que a morte de Trindade foi um caso de homicídio vicioso, estilo adulto, mas os advogados de defesa alegaram que foi um erro cometido uma só vez.

Em junho, a juíza Jenifer Harris decidiu cancelar que os réus fossem sentenciados como adultos, apesar dos adolescentes terem sido julgados como adultos. A magistrada disse às famílias da vítima e dos réus que jogar Sutherland e Hall na prisão os transformariam em criminosos de carreira. Entretanto, os familiares de Trindade relataram que se sentiram desapontados.

“Perdemos a vida do nosso único filho, agora eles vão cumprir o que; um ano, dois anos de prisão. Isso não está certo”, desabafou Rodrigo Trindade. “Eles cuspiram no corpo moribundo dele”.

Entretanto, Fussell insistiu que os adolescentes não mereciam ser encarcerados. “Os dois garotos tinham acabado de completar 15 anos quando isso aconteceu. A evidência foi exatamente como eu mostrei. Não foi para ir até lá e atacar alguém, machucar alguém. Eles foram lá para defender outro garoto que era amigo deles”, disse Fussell.

A família Trindade havia mudado-se há pouco mais de 1 ano do sul do Brasil para a cidade de Winter Park (FL). “Todos os dias vou acordar sem o meu filho”, disse a mãe de Roger Trindade, Adriana Trindade.

A família Trindade não compareceu à audiência de condenação. “Não temos estômago para ver aquela juíza nos humilhar diante das famílias dos assassinos”, divulgou o canal de TV local WFTV 9 ABC.

O médico legista considerou a morte do adolescente brasileiro como homicídio provocado por traumatismo.