Adolescentes roubam 2 carros à mão armada no Ironbound

Os dois menores roubaram dois veículos; um no sábado (6) e outro na segunda-feira (8), em Newark (NJ)

Na manhã de segunda-feira (8), dois adolescentes de 14 e 15 anos roubaram à mão armada o veículo de um motorista que parou na esquina das rua Madison e Lafayette, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). O incidente ocorreu pouco antes das 11 horas da manhã, quando um dos assaltantes aproximou-se de um Infiniti Q50 2015 pedindo dinheiro, informou o Departamento de Polícia de Newark. Ao mesmo tempo, o outro ladrão entrou no carro e sentou-se no assento do passageiro, ameaçando atirar antes de golpear a vítima com a arma.

O motorista saiu do veículo e os dois criminosos fugiram com o carro, detalhou a polícia.

Os agentes prenderam os adolescentes minutos depois que os detetives viram o Infiniti roubado e outro que também havia sido roubado no sábado (6). Um dos ladrões saiu do Infiniti e correu para o outro carro carregando uma arma.

Os agentes do Departamento de Polícia de Newark (NPD) e do Escritório do Xerife do Condado de Essex seguiram o segundo veículo até a esquina da South 11th Street e Avon Avenue, onde os criminosos abandonaram o carro e fugiram a pé. Eles foram detidos rapidamente e acusados de roubo de carros, porte de arma e conspiração. Além disso, acusou o jovem de 14 anos com agressão com agravantes com o uso de arma mortal. Os nomes dos 2 indivíduos não foram divulgados porque tratam-se de menores.

Os policiais também recuperaram a pistola quem um deles jogou fora durante a fuga. O motorista foi levado ao Hospital Universitário (UMDNJ) para ser tratados por escoriações.