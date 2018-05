Adolescentes são considerados culpados por morte de brasileiro na FL

Jesse Sutherland e Simeon Hall podem ser condenados a até 17 anos de prisão quando ouvirem a sentença em 15 de junho

Os amigos de Roger Trindade, de 15 anos, formaram um grupo na calçada da Orange Avenue, em frente ao prédio do tribunal, na Flórida, onde os jurados consideram 2 réus culpados de espancarem fatalmente o adolescente, em 2016. “Eles dizem que melhora com o tempo, mas há sempre pequenas coisas que você vê ou ouve que fazem te lembrar dele e da família”, disse Rileigh Hanson, calouro na escola Winter Park High School. “Isso tem sido bastante árduo para todos nós, mas também nos uniu e por isso nós somos eternamente gratos”.

Os réus Jesse Sutherland e Simeon Hall, ambos de 16 anos, também foram considerados culpados de agredir o amigo de Roger, Rodrigo Meirelles Vain-Vliet, e de cuspir em Trindade, ato que os promotores públicos consideraram agressão física. Os advogados de defesa dos réus colocaram as mãos nos ombros de seus clientes enquanto a Juíza Jenifer Harris lia o veredito na tarde de quarta-feira (2), após 5 horas e meia de deliberações. Simeon sentou à mesa da defesa e olhava silenciosamente para frente.

A sentença está agendada para 15 de junho. Simeon e Jesse podem ser condenados até 17 anos de detenção, embora a Juíza possa escolher sentencia-los como criminosos jovens ou através das diretrizes de sentenças juvenis. No lado de fora do prédio do tribunal, a mãe de Roger disse que ele nunca esteve tão feliz antes como na Flórida, onde a família se mudou do sul do Brasil em janeiro de 2016. “

“Ele tinha tantos sonhos e planos para a vida dele”, disse Adriana Thomé. “Isso é importante saber: Ele foi muito feliz aqui. Para ele, era um sonho estar aqui com os amigos dele”.

Roger se matriculou nas classes IB na Winter Park High School, aprendeu a fazer truques com cartas e gostava do fato de poder andar de bicicleta. “Ele era gentil e tinha bom coração e eu seu que ele os perdoaria, caso estivesse aqui”, disse o pai da vítima, Rodrigo Trindade. “Então, em nossos corações, sentimos muito por eles, pelas famílias, do Jesse e do Simeon, mas esse é o trabalho da justiça e eu penso que ela trabalhou bem”.

A noite de 15 de outubro de 2016, começou com Roger e Vain-Vliet, que agora tem 19 anos, indo a Park Avenue para comer sanduíches com os amigos. Eles estavam sentados numa mureta no parque quando um adolescente que eles não conheciam, George Barnikel, jogou um spray malcheiroso no peito do brasileiro como “brincadeira”.

“Isso não foi uma briga. Isso foi, de fato, um ataque”, disse a promotoria pública estadual assistente, Teri Mills Uvalle, aos jurados durante os argumentos de encerramento.

George correu com um grupos de amigos, testemunharam ele outros adolescentes. Roger e Vain-Vliet os seguiram, perguntando que tipo de spray era aquele e porque eles fizeram isso. Eles não fizeram ameaças”, acrescentou a promotora pública. Outro adolescente, que agora tem 15 anos de idade e cumpre pena num centro juvenil por agressão e tentar atrapalhar a investigação, chamou um amigo no Park Avenue e disse que estava para ser “atacado”. O nome dele não foi divulgado por se tratar de menor de idade.

Jesse e Simeon estavam em companhia do amigo que o jovem de 15 anos telefonou. Eles pegaram suas bicicletas e foram ao local no lado norte do Central Park, relataram testemunhas. Jesse chegou ao local primeiro e começou a empurrar Roger e Vain-Vliet e perguntando se eles queriam brigar, relatou Vain-Vliet na segunda-feira (30).

“Esse caso é sobre a decisão tomada num segundo por um menino de 15 anos que pensava estar ajudando os amigos”, alegou a advogada de defesa de Jesse, Danielle Barbato, acrescentando que Jesse viu Vain-Vliet empurrar um de seus amigos.

Simeon chegou de bicicleta, detalharam testemunhas, e deu um murro no maxilar de Vain-Vliet. “Ele agrediu primeiro”, disse Uvalle. “Foi ele que desferiu o primeiro murro que deu início a tudo”.

Jesse, então, esmurrou Roger, acrescentou a advogada, derrubando-o. Ele nunca recobrou a consciência; falecendo dois dias depois que as máquinas que o mantinham vivo foram desligadas.

O advogado de Simeon, David Fussell, frisou que o cliente dele não esmurrou Trindade. Não houve animosidade aqui, disse ele. “O soco não foi um acidente inesperado. A morte sim. Você não espera quando dá um soco que matará alguém”, comentou Fussell.