Advogado brasileiro morre de infarto durante férias na Flórida

O alagoano Breno Camurça, de 36 anos, passou mal quando passava férias com a família em Orlando (FL)

No domingo (22), o advogado Breno Camurça, de 36 anos, natural de Breno Gouveia (AL), morreu após sofrer um ataque cardíaco fulminante em Orlando (FL). Ele estava passando férias com a família no sul dos EUA quando se sentiu mal.

Ele é filho da também advogada Rosângela Camurça, que atua na Controladoria Municipal de Delmiro Gouveia na administração atual. Além disso, ao lado da família, possuía um escritório de advocacia em sua cidade natal. Através das redes sociais, Rosângela comunicou o falecimento súbito de Breno e informou que ele seria pai.

Ele já atuou em várias campanhas políticas, exercendo a sua profissão como advogado. Os familiares ainda estão abalados e não passaram muitas informações, porém confirmaram que o corpo será sepultado em Alagoas.

“É com grande dor que comunicamos aos amigos e familiares que ontem, 22 de dezembro, perdemos o nosso filho, companheiro de todas as horas, amigo, conselheiro, Breno. Indescritível o sentimento materno diante desta situação. Estávamos realizando um desejo dele: Final de ano com a família em Orlando. Uma semana de compras e outra de parques. Infelizmente, ele não mais se encontra entre nós! Foi sem dor ou sofrimento. Estava feliz, especialmente, porque ia ser pai! Que o meu neto venha com saúde para darmos continuidade à vida que nos resta! Não sei como vou aguentar a ausência, mas, Deus haverá de nos ajudar”, postou Rosângela no Facebook.

“Hoje acordei e tive uma notícia muito triste!!!!! O falecimento do meu amigo/irmão Breno Camurça!!!!!!! Faço aqui minha homenagem a este grande e verdadeiro amigo!!!!! Descanse em paz meu irmão!!!!! Que Deus o receba de braços abertos!!!!” Também postou no Facebook o internauta Ronaldinho Cansanção.

“Estou muito triste e lamento muito a partida precoce do meu amigo! Meus sentimentos Dra. Rosangela! Que Deus receba de braços abertos esse filho e que conforte o coração de todos os familiares desse nosso querido amigo! Descanse em paz Breno!” Postou Eduardo Almeida, no Facebook.

“Meu Deus, que o senhor conforte você e toda sua família minha amiga. Meus sentimentos”, postou Selma também no Facebook.