Advogado dos pais de Melania é contra política migratória de Trump

Michael Wildes defendeu a lei migratória batizada de “reunificação familiar”

“É inconcebível assustar as pessoas e fazer com que elas acreditem nisso”, disse o advogado Michael Wildes, na sexta-feira (10), durante uma entrevista ao programa “Erin Burnett OutFront”, após ouvir um áudio de Trump chamar o que ele considera imigração em cadeia “uma desgraça para esse país”.

“Toda essa noção de imigração em cadeia é na realidade a base bonita da lei de imigração e a política chamada de reunificação familiar”, acrescentou, frisando que se referia à crença pessoal dele e não em nome da primeira-dama, Melania Trump, ou a família dela enquanto advogado.

“Imagine isso, as pessoas trabalharão mais arduamente, amarão mais e farão mais para a América sabendo que seus entes queridos, seus parentes imediatos, seus pais, seus filhos… Dizer que você pode trazer um parente e não trazer outro parente. Eu consigo entender que alguns deles possam ser prejudicados e que você queira atualizar um sistema migratório antiquado. Parece estranho ter um sistema de loteria, mas imigração em cadeia? Não. Reunificação familiar”.

Os pais de Melania, Viktor e Amalija Knavs, se naturalizaram americanos na quinta-feira (9), anunciou Wildes previamente. “Tudo correu bem e eles estão gratos e agradecidos por esse dia maravilhoso para a família deles”, comentou.

O casal, natural da Eslovênia, adquiriram a residência legal permanente (green card) através da filha e é visto com frequência em Washington-DC desde que o genro foi eleito presidente dos EUA.

Os EUA permite de várias formas que cidadãos e residentes legais permanentes patrocinem membros da família para imigrar ao país, incluindo pais, irmãos adultos e filhos adultos, casados e solteiros. O Presidente Donald Trump e seus congressistas aliados vêm tentando limitar o patrocínio a cônjuges e filhos menores. Além disso, ele tem defendido um sistema migratório “baseado no mérito”, entretanto, não propôs qualquer método de admissão dos imigrantes que substitua essas duas categorias.

Na entrevista de sexta-feira (10) à noite, Wildes disse que Melania Trump sabia “absolutamente” que ele iria participar do programa. “Para o mérito da primeira-dama, desde o primeiro dia ela souber que eu fui ex-prefeito em New Jersey. Eu acabei de me suceder bem nas primárias e espero ser novamente o prefeito da minha cidade, que eu sou um democrata bastante orgulhoso”.

“Eu sou a segunda geração de advogados de imigração. O meu pai representou o John Lennon num caso famoso durante a administração de Nixon. A doutrina de Lennon é na verdade a lei que serviu de base para que o Presidente Obama assinasse o DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Então, ela buscou um advogado qualificado com um caso claro e a intenção de trazer a família dela aqui como qualquer outra pessoa faria”.